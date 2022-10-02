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Atama kararları

02.10.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atama kararları

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Strateji ve Bütçe Başkanlığında açık bulunan Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı Murat Deliçay atandı. Deliçay'dan boşalan göreve ise Tolga Balcı getirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında açık bulunan başmüfettişliğe, müfettiş Fulya İnci atandı.

Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Abdulkadir Arslanboğa, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Özkan Kaya ile Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüsnü Yıldız görevden alındı.

Uşak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bülent Güngör, Burdur Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Ali Zeren, Bingöl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne İsa Gülgür, Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Zafer Bektaş, Aksaray Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Bartın Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Özcan atandı.

İller Bankası Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Erdoğan Topcu ve Onuray Gözütok getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Ordu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Yener Oba atandı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına İbrahim Aktürk getirildi.

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