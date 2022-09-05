Atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak? Bakan Özer açıkladı!

20 Bin Sözleşmeli Öğretmen Ataması 1 Eylül'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleşmişti. Şimdi gözler atanan öğretmenlerin göreve başlayacağı tarihe çevrildi. Peki atanan öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

ATANAN ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Atamaları yapılan öğretmenlerin göreve ne zaman başlayacağı merak ediliyor. 5 Eylül tarihinde ilkokul 1. sınıflarda uyum haftası başlarken, 12 Eylül'de 2022- 2023 eğitim öğretim yılı ilkokul, ortaokul ve liselerde başlamış olacak.

"12 EYLÜL'DE GÖREVE BAŞLAMASINI ÖNGÖRÜYORUZ"

TRT Haber'e konuk olan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, atanan öğretmenlerle ilgili, "Atanan öğretmenlerimizin 12 Eylül'de göreve başlamasını ön görüyoruz" açıklamasında bulundu.



