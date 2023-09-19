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Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"

19.09.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Vatandaşın kapısını yeteri kadar çalamadık” ifadelerine yönelik, yapılan tespitin son derece yerinde olduğunu ve kapı çalmadıkça seçim kazanılamayacağını söyledi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Der: "Çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sonrası yapılan analizlere yönelik yaptığı konuşmada, yeterince kapı çalınmadığına yönelik eleştirileri olmuş, "Yeteri kadar vatandaşın kapısını çalamadık. Kendi derdimizi anlatmak değil, onun derdini dinlemedik. Onun sorunlarını nasıl çözeceğimizi yeteri kadar anlatamadık. Dolayısıyla bizim tarihi bir görevimiz var" ifadelerini kullanmıştı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der, CHP Genel Başkanı tarafından yapılan analizin son derece yerinde olduğunu dile getirdi. Der, "Genel başkanımızın bu sözüyle hareket ederek çalmadık kapı bırakmamamız gerekiyor. Bu söz doğrultusunda millete kendimizi derdimizi daha iyi anlatmamız lazım bunun için bu adımla yola çıkacak yeni yüzlere ihtiyaç var" dedi.
Abdullah Der, bu sözden yola çıkarak önümüzdeki günlerde Anadolu Yakasında bir ilçe belediyesi için başkan aday adalığını açıklayabileceğini duyurdu.

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