Ataşehir'de su baskınında can pazarı

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

SAĞANAK YAĞIŞ ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLDU



Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

METROBÜS DURAĞINDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI



Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA/DHA

