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Ataşehir'de su baskınında can pazarı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 21.08.2019 13:37 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de yoğun yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Taşan suların dolduğu zemin kattaki dairede mahsur kalanlar bahçeye çıkarak, canlarını son anda kurtardı.

İstanbul, Anadolu Yakası'nda etkili olan sağanak yağış nedeniyle İçerenköy Mahallesi, Ata Sokak'ta su baskınları yaşandı. Sokakta bulunan bir evi de su bastı. Zemin kat ve bahçede insan boyunca yükselen taşkın suları nedeniyle evde yaşayanlar mahsur kaldı.

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SAĞANAK YAĞIŞ ANADOLU YAKASINDA ETKİLİ OLDU

Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

METROBÜS DURAĞINDAKİ ALT GEÇİDİ SU BASTI

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

Kaynak: AA/DHA

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Anahtar Kelimeler:
anadolu yakası Ataşehir

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Nerede bu imamoğlu tatil yakışıyor Bodrum Hacıbektaş Sürekli olarak tatilde İstanbul Allaha emanet
HERŞEY ÇOK GÜZEL OACAK
2019 un orta yerinde ataşehirin içinde duruma bak rezillik nerde bu belediye çarpılıyoruz
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