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  4. Ataşehir'de aracın önünü kesip sürücüye hakaret eden 2 zanlı yakalandı

Ataşehir'de aracın önünü kesip sürücüye hakaret eden 2 zanlı yakalandı

AA AA
25.01.2024 12:28 | Son Güncelleme:
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Şüpheli U.Y. ve E.Y'nin sürücüye yönelik tehdit ve hakaretleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ataşehir'de, seyir halindeki otomobilin önünü kesip tartıştığı sürücüye hakarette bulunan 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri, İçerenköy Kayışdağı Caddesi'nde bir otomobilin önüne kesip, tartıştığı sürücüyü tehdit eden ve hakarette bulunan 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

M.S'nin kullandığı aracın önünü kesen U.Y. ve E.Y. Küçükbakkalköy'de yakalandı. İki şüpheli hakkında tehdit ve hakaret suçlarından adli işlem başlatıldı.

Otomobilin önünü kesen U.Y. ve E.Y'nin tehdit ve hakarette bulunması sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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