İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de bariyerlere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

TEM Otoyolu Ataşehir istikametinde ilerleyen Deniz G. idaresindeki 34 JK 2756 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak, Yenisahra sapağındaki bariyerlere saplandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye görevlilerinin araçtan yaralı olarak çıkardığı Deniz G. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



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