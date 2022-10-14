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Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

14.10.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de doktorun ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ataşehir'de bir doktorun hayatını kaybettiği, bir kişinin de yaralandığı kazada kamyoneti kullanan 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 17 yaşındaki A.U'nun, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde tarım ürünleri satılan bir dükkanda çalıştığını, patronunun oğlu B.Y'nin 17 yaşında olduğunu bilmesine rağmen boş kasaları hale götürmesi için kamyoneti almasını istediğini söylediği öğrenildi.

A.U'nun yağışlı havada önüne çıkan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığında aracın kaydığını, frene basmasına rağmen kamyonetin durmadığını, yaşanan olaydan pişman olduğunu dile getirdiği belirtildi.

Mahkeme, A.U'nun "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Kayışdağı Caddesi'nde dün kontrolden çıkan 34 FTG 740 plakalı kamyonet, önce yol kenarında park halindeki taksiye, daha sonra kaldırımda bekleyen Buğra Kaan Yücebaş (26) ile Samet Şenelen'e çarptıktan sonra bir iş yerine girerek durabilmişti.

Kamyonetin sürücüsü kaçarken, haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, doktor olduğu öğrenilen Yücebaş'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Ehliyeti olmayan 17 yaşındaki sürücü A.U, bir süre sonra polis ekiplerince yakalanmıştı.

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