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  4. Ataşehir’de klasik müzik festivali’nde “bir kitap, bir bilet” kampanyasıyla bin kitap toplandı

Ataşehir’de klasik müzik festivali’nde “bir kitap, bir bilet” kampanyasıyla bin kitap toplandı

İSTANBUL HABERLERİ  | 20.01.2020 12:09 | Son Güncelleme

Ataşehir’de Ocak ayında başlayan Ataşehir Belediyesi 4.

Ataşehir’de Ocak ayında başlayan Ataşehir Belediyesi 4. Uluslararası Klasik Müzik Festivali’nde uygulanan “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyası sayesinde binden fazla kitap toplandı. Toplanan kitaplar Türkiye genelinde ihtiyacı olan okullara bağışlanacak.
Ataşehir Belediyesi Mustafa Saffet Kültür Merkezi’nde düzenlenen festivalin bu yılki konukları; Gülsin Onay, Nova Quartet, Adıyaman Filarmoni Orkestrası, Romanya’dan Vıoloncellıssımo Topluluğu, Baby Conserts, Genç Yetenek Ekin Karadaş, Rıcardo Moyano & Enver Mete Aslan ve Ataşehir Belediyesi Gençlik Senfoni Orkestrası oldu.
Müzikseverlerden festival boyunca her konser için bilet başına okunmuş bir kitap talep edildi. Bilet bedeli olarak bağışlanan kitaplarla Anadolu’daki ihtiyaç sahibi okullara destek olunacak.
Festival kapsamında konser biletlerini almak için müzikseverler tarafından getirilen kitap sayısı bini aştı. Örnek oluşturan bu kampanyayla, çocukların okuma alışkanlığı kazanması ve kütüphanesi olmayan okullara da katkı sağlanması hedefleniyor.
2016 yılından beri düzenlediği tiyatro ve klasik müzik festivali gibi büyük organizasyonlarda “Bir Kitap, Bir Bilet” kampanyasını uygulayan Ataşehir Belediyesi on binlerce kitap topladı. Toplanan kitaplar Diyarbakır’dan Tokat’a, Şanlıurfa’dan Van’a kadar birçok şehirde kitapseverlerle buluştu.

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