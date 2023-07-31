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Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

31.07.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

D100 karayolunda seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DAY 158 plakalı otomobil, İçerenköy mevkisinde 34 BOH 842 plakalı motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle savruldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, yolu trafiğe kapattı.

Sağlık ekipleri, ismi henüz öğrenilemeyen motosiklet sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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