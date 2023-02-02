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Ataşehir’de şahıslar sokak ortasında otomobili çizip yazılar yazdı

02.02.2023 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir’de iki şüpheli kişi etrafta keşif yaptıktan sonra bir otomobile zarar verdi.

Bir kişi gözcülük yaparken diğer şüpheli ise elindeki kesici alet ile otomobilin 4 yanını çizerek küfür ve hakaret dolu sözler yazdı. Şahısların otomobili çizdikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Ataşehir’de Yeni Çamlıca Mahallesi Bahar Sokak’ta 1 Şubat gecesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Gece saatlerinde iki şüpheli bir süre sokakta keşif yaptıktan sonra Caner Akyol’a ait park halinde bulunan bir otomobile zarar verdi.

Şüphelilerden bir tanesi gözcülük yaparken diğer şüpheli de elindeki kesici alet ile otomobile zarar verdi. Otomobil üzerine çizikler atan şüpheli aynı zamanda ‘Öl’ yazan ve küfür içeren sözler yazdı. Evinin önüne gelen Caner Akyol aracında çizikler ve hakaret dolu yazıları görünce durumu polis ekiplerine bildirerek şahıslardan şikayetçi oldu. Otomobilde saldırı sonucu yaklaşık 15 bin TL hasar oluştu. Polis ekipleri saldırgan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin aracı çizdiği anlar bir iş yerinin kamerasına saniye saniye yansıdı.

HER YERİNDE KÜFÜR YAZDIĞI İÇİN ARACA BİNEMİYORUM, AİLEMİ DE BİNDİREMİYORUM”

Çizilen otomobilin sahibi Caner Akyol, “Arabayı park edip evime geçtiğimde 2 arkadaş aşağıdan geliyor yukarı çıkıyorlar etrafı kolaçan ediyorlar, sonrasında tekrardan gelip birisi etrafı gözetlerken diğeri de arabayı baştan aşağıya çiziyor. Anahtar mı, bıçak mı bilmiyorum güzel bir şekilde kesiyor sonradan kaçıp gidiyorlar. Bende akşam işten geldiğimde fark ettim, sonra kamera kayıtlarını aldım polis ekiplerine gidip şikayette bulundum. Bulunmalarını istiyorum adalet istiyorum. Şu an 15 bin 20 bin arası hasar var. Her yerine bıçak mı, anahtar mı vuruyorlar boyayı kaldırıp küfür yazıyorlar, hakaret yazıyorlar. Tehdit eder gibi “Öl” yazmışlar. Çaba gösterip otomobil alıyoruz ve halen taksidini ödemeye devam ediyoruz. Böyle masraflar çıkınca da üzülmemek elde değil. Her yerinde küfür yazdığı için ben bu araca binemiyorum, ailemi de bindiremiyorum” dedi.

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