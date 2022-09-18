Ataşehir'de yolun karşısına geçerken taksinin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - Ataşehir'de, yolun karşısına geçmek isteyen yaya, taksinin çarpması sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Edirne istikameti Ataşehir mevkisinde karşıya geçmek isteyen H.A'ya, Hakan Y'nin kullandığı 34 TJB 14 plakalı taksi çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisi ile olay yerinde hayatını kaybeden H.A'nın cesedi, incelemelerin ardından morga kaldırılırken otomobil sürücüsü Hakan Y, polis ekiplerince emniyete götürüldü.

Trafik akışı kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlandı.



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