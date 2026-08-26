Ataşehir'deki En İyi Anaokulları - Güncel Liste 2026

Ataşehir'deki en iyi anaokulları 2026 itibarıyla üç ana kanalda değerlendirilebilir. Birincisi Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı, eğitimi ücretsiz olan resmi anaokullarıdır; Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anaokulu, Küçükbakkalköy'deki Fahriye Vandemir Anaokulu ve Esatpaşa Anaokulu bunlar arasındadır. İkincisi ilçedeki özel anaokullarıdır. Üçüncüsü ise Ataşehir Belediyesi'nin Yuvamız Ataşehir gündüz çocuk bakımevleridir. Yani ilçede ailelerin bütçesine ve oturduğu mahalleye göre değişen çok sayıda seçenek bulunmaktadır.

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İşte mahalle mahalle, model model 2026 Ataşehir anaokulu rehberi...

ATAŞEHİR'DE ANAOKULU SEÇİMİ: NELERE DİKKAT ETMELİ? - 2026

Ataşehir, İstanbul Finans Merkezi'nin hemen yanında yer alan ve okul öncesi kurum çeşitliliği yüksek ilçelerden biridir. Ataşehir özel anaokulları arayışında öne çıkan başlıklar şunlardır:

Resmi kayıt kontrolü: Kurumun resmi özel öğretim kurumları listesinde yer alıp almadığı doğrudan teyit edilmelidir.

Kurumun resmi özel öğretim kurumları listesinde yer alıp almadığı doğrudan teyit edilmelidir. Kanal farkı: Devlet anaokulu ile özel anaokulu; ücret, kayıt süreci ve kontenjan bakımından tamamen farklı işler.

Devlet anaokulu ile özel anaokulu; ücret, kayıt süreci ve kontenjan bakımından tamamen farklı işler. Yaş aralığı: Kurumların kabul ettiği yaş grupları değişkendir; ilçede 3-6 yaş programı sunan kurumların yanında oyun grubu açan kurumlar da bulunmaktadır.

Kurumların kabul ettiği yaş grupları değişkendir; ilçede 3-6 yaş programı sunan kurumların yanında oyun grubu açan kurumlar da bulunmaktadır. Ulaşım: M8 metro hattının İçerenköy ve Küçükbakkalköy istasyonları 6 Ocak 2023'te hizmete girmiştir; bu iki mahalledeki kurumlar için toplu taşıma erişimi belirleyici olabilmektedir.

M8 metro hattının İçerenköy ve Küçükbakkalköy istasyonları 6 Ocak 2023'te hizmete girmiştir; bu iki mahalledeki kurumlar için toplu taşıma erişimi belirleyici olabilmektedir. Akreditasyon: Uluslararası program iddiasındaki kurumlarda akreditasyonun hangi kuruluş tarafından verildiği sorulmalıdır.

EĞİTİM MODELİ, ÖĞRETMEN KALİTESİ VE SINIF MEVCUDU: 3 TEMEL KRİTER

Okul öncesi seçiminde belirleyici üç kriter şöyledir:

Eğitim modeli: Okulun MEB okul öncesi programını nasıl uyguladığı netleştirilmelidir. Kurumlar kendi programlarını bu müfredata entegre edebilmektedir. Öğretmen kalitesi ve kadro büyüklüğü: Kadronun mesleki geçmişi ve sirkülasyonu doğrudan sorulmalıdır. Devlet kurumlarında bu veri şeffaftır. Sınıf mevcudu ve günlük akış: Sınıf başına düşen yetişkin sayısı bireysel ilginin en somut göstergesidir; yaş grubu küçüldükçe bu oran daha da önem kazanır.

MEB LİSANSLI MI, ÖZEL Mİ? ATAŞEHİR'DE ANAOKULU TÜRLERİ

İlçede okul öncesi kurumlar şu türlerde toplanır:

Resmi (devlet) anaokulları: Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 67. maddesinin birinci fıkrasına göre okul öncesi eğitim hizmeti resmî okul öncesi eğitim kurumlarında ücretsizdir; ancak çocukların okulda geçirdikleri süredeki temel ihtiyaçlarını, öz bakım süreçlerini ve eğitim programının uygulanmasını desteklemek amacıyla katkı payı alınır. Bağımsız özel anaokulları: İlçe listesindeki özel anaokullarının büyük bölümü zincire bağlı olmayan bağımsız kurumlardır.

İlçe listesindeki özel anaokullarının büyük bölümü zincire bağlı olmayan bağımsız kurumlardır. Kolej bünyesindeki anaokulları: Eyüboğlu, Bilfen, Anabilim, Bahçeşehir Koleji, Doğa ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kurumların anaokulu kademeleri ilçe listesinde ayrı kurumlar olarak kayıtlıdır.

Eyüboğlu, Bilfen, Anabilim, Bahçeşehir Koleji, Doğa ve Fenerbahçe Spor Kulübü gibi kurumların anaokulu kademeleri ilçe listesinde ayrı kurumlar olarak kayıtlıdır. Milletlerarası okul statüsündeki anaokulu: İlçe listesinde bu kategoride BrightKids Uluslararası Anaokulu yer almaktadır.

ATAŞEHİR'İN EN İYİ ANAOKULLARI: MAHALLE BAZLI REHBER - 2026

BATI ATAŞEHİR VE BARBAROS'TAKİ EN İYİ ANAOKULLARI

Barbaros Mahallesi, Batı Ataşehir olarak anılan bölgenin başlıca okul öncesi kurumlarının bulunduğu alanlardan biridir. Bu mahallede faaliyet gösteren anaokulları arasında Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu, Burçak Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu, Çevre Batı Ataşehir Anaokulu ve BrightKids Uluslararası Anaokulu bulunmaktadır.

Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu

Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak'ta hizmet veren okulun kendi tanıtımına göre Eyüboğlu Eğitim Kurumları 56 yıllık bir eğitim geçmişine sahiptir ve Uluslararası Okullar Birliği (CIS) tarafından akredite edilmiştir. Görsel sanatlar, halk oyunları, yoga, yüzme, satranç, cimnastik, drama ve beden eğitimi branş dersleri programın bir bölümünü oluşturmaktadır.

BrightKids Uluslararası Anaokulu

BrightKids Uluslararası Anaokulu, Barbaros Mahallesi Begonya Sokak'ta Varyap Meridian sitesi içinde faaliyet göstermektedir.

İÇERENKÖY VE KÜÇÜKBAKKALKÖY'DEKİ TERCİH EDİLEN ANAOKULLARI

İçerenköy ve Küçükbakkalköy'de çok sayıda bağımsız özel anaokulu faaliyet göstermektedir. İçerenköy'de Kiraz, Neşeli Yüzler, Hazelim ve Güneş Çocuk; Küçükbakkalköy'de ise İstanbul Umay gibi kurumlar bunlar arasındadır.

Özel İçerenköy Kiraz Anaokulu

İçerenköy Mahallesi Küçükbakkalköy Yolu Caddesi'nde faaliyet gösteren kurum, kendi tanıtımına göre 2009 yılından bu yana hizmet vermektedir. Okul, güne açık büfe kahvaltı ve ardından "circle time" (çember saati) uygulamasıyla başladığını; müzik, orff, dans, İngilizce ve drama derslerinin haftalık programda yer aldığını belirtmektedir.

Özel İstanbul Umay Anaokulu

Küçükbakkalköy Mahallesi Koca Sinan Caddesi'nde yer alan okul kendi sosyal medya tanıtımında ebeveyn katılımlı ve katılımsız oyun grubu, yarım ve tam gün eğitim ile yaz okulu programları sunduğunu duyurmaktadır.

Aynı bölgedeki devlet seçeneği ise Küçükbakkalköy Mahallesi Cami Caddesi'nde bulunan Fahriye Vandemir Anaokulu'dur.

ATAŞEHİR'DE MONTESSORİ, WALDORF VE REGGİO EMİLİA YAKLAŞIMLI ANAOKULLARI

Bu üç yaklaşım, MEB okul öncesi programının yerine değil, çoğunlukla onunla birlikte uygulanan eğitim felsefeleridir. Ataşehir'de bu modellerden birini tam kapsamlı ve akredite biçimde uyguladığını kendi resmi kanalından belgeleyen bir kurum bilindiği kadarıyla bulunmamaktadır. İlçede belgelenebilen uluslararası akreditasyon örneği, Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın kendi tanıtımında belirttiği Uluslararası Okullar Birliği (CIS) akreditasyonudur.

Alternatif model iddiasındaki her okulda sorulması gereken sorular şunlardır:

Öğretmenlerin ilgili yaklaşıma ait sertifikası var mı, hangi kurumdan alınmış?

Montessori'de olduğu gibi karma yaş sınıfı (3-6 yaş bir arada) uygulanıyor mu?

Materyal envanteri tam mı, yoksa yalnızca birkaç materyal mi bulunuyor?

Kesintisiz çalışma döngüsü günde kaç dakika sürüyor?

Model, haftalık programın tamamına mı yoksa yalnızca belirli bir derse mi uygulanıyor?

ATAŞEHİR ANAOKULLARINDA EĞİTİM MODELLERİ: HANGİSİ ÇOCUĞUNUZA UYGUN? - 2026

OYUN TEMELLİ EĞİTİM: ATAŞEHİR'DE ÇOCUK GELİŞİMİNE ODAKLANAN ANAOKULLARI

MEB okul öncesi programının temelini oluşturan oyun temelli eğitim, ilçedeki resmi anaokullarının tamamında esas alınmaktadır. Bu modeli değerlendirirken şunlara bakılmalıdır:

Serbest oyun ile yapılandırılmış etkinlik arasındaki denge,

Günlük akışın nasıl kurulduğu,

Öğrenmenin merkezine çocuğun konulup konulmadığı,

Erken akademik baskı yerine gelişim odaklı gözlem ve düzenli veli raporlaması.

Okul öncesinde "başarı", okuma-yazmaya erken başlamak değil; özbakım becerileri, duygu düzenleme ve sosyal uyum gibi gelişim alanlarında ilerlemektir.

İNGİLİZCE AĞIRLIKLI ANAOKULLARI: ATAŞEHİR'DE İKİDİLLİ EĞİTİM SEÇENEKLERİ

İlçedeki kurumlarda yabancı dil uygulaması üç biçimde görülmektedir:

Haftalık İngilizce dersi modeli: Türkçe akışa eklenen sınırlı saatli İngilizce etkinlikleri; en yaygın ve en ekonomik seçenektir. Günün yarısını kapsayan yoğun program: Bazı anaokullarında öğrencilere her gün yarım günlük İngilizce dil programı sunulduğu, hazırlık sınıflarında ise yoğunlaştırılmış İngilizce programı uygulandığı öne sürülmektedir. Anadili İngilizce öğretmenle çalışma: Dilin kimden duyulduğu, süre kadar belirleyicidir. Eyüboğlu, İngilizce programını anadili İngilizce olan öğretmenler eşliğinde yürüttüğünü ifade etmektedir.

Etiketten çok uygulamaya bakılmalıdır. İngilizce öğretmeninin sınıfta geçirdiği haftalık saat ve dilin yemek, oyun, şarkı gibi geçişlere entegrasyonu doğrudan sorulmalıdır.

ATAŞEHİR ANAOKULU ÜCRETLERİ: 2026 GÜNCEL KARŞILAŞTIRMA

AYLIK EĞİTİM ÜCRETİ: TAM GÜN VE YARIM GÜN SEÇENEKLERİ

Resmi anaokullarında uygulanacak tutarlar İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından ilan edilmektedir. Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Katkı Payı Tespit Komisyonu'nun oy birliğiyle aldığı ve Valilik Makamı'nın 10.05.2026 tarihli oluruyla uygun görülen karara göre 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında İstanbul'daki resmi okul öncesi eğitim kurumlarında uygulanacak tutarlar şöyledir:

Katkı Payı Türü Taban Ücreti Tavan Ücreti Yemek hizmetli katkı payı 0,00 TL 3.200,00 TL Yemek hizmetsiz katkı payı — 1.350,00 TL

Not: Yukarıdaki tutarlar İstanbul geneli için belirlenen aylık tavan miktarlardır; okulun uygulayacağı tutar bu tavanı aşamaz, altında kalabilir. Özel anaokullarının ücretleri bu karara tabi değildir ve her kurum tarafından ayrı belirlenir; güncel ücret için kurumun kendi yayımladığı fiyat listesi talep edilmelidir.

DEVLET DESTEĞİ VE ANAOKULU TEŞVİKLERİ: ATAŞEHİR'DE NASIL YARARLANILIR?

Okul öncesi maliyetini düşürmenin doğrulanabilir yolları şunlardır:

Resmi anaokulları: Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; velilerden yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır. İlçede Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anaokulu, Fahriye Vandemir Anaokulu ve Esatpaşa Anaokulu bu kapsamdaki kurumlar arasındadır.

Yönetmeliğin 67. maddesi gereği eğitim ücretsizdir; velilerden yalnızca il komisyonunun belirlediği tavanı aşmayan katkı payı alınır. İlçede Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anaokulu, Fahriye Vandemir Anaokulu ve Esatpaşa Anaokulu bu kapsamdaki kurumlar arasındadır. Yemek hizmetsiz seçenek: İl kararında yemek hizmetli ve yemek hizmetsiz katkı payı ayrı ayrı belirlenmiştir; yemek hizmeti sunulmayan durumda uygulanabilecek aylık katkı payı tavanı 1.350 TL'dir; yemek hizmetli kurumlarda ise tavan 3.200 TL'dir.

İl kararında yemek hizmetli ve yemek hizmetsiz katkı payı ayrı ayrı belirlenmiştir; yemek hizmeti sunulmayan durumda uygulanabilecek aylık katkı payı tavanı 1.350 TL'dir; yemek hizmetli kurumlarda ise tavan 3.200 TL'dir. Anasınıfları: Bağımsız anaokullarının yanı sıra ilkokul bünyesindeki anasınıfları da aynı katkı payı kararı kapsamındadır.

Bağımsız anaokullarının yanı sıra ilkokul bünyesindeki anasınıfları da aynı katkı payı kararı kapsamındadır. Erken kayıt indirimleri: Özel kurumlar dönem dönem erken kayıt indirimi uygulayabilmektedir; kurumun kendi duyurularının takip edilmesi gerekir.

SSS: ATAŞEHİR ANAOKULLARI HAKKINDA MERAK EDİLENLER

ATAŞEHİR'İN EN İYİ ANAOKULU HANGİSİ? 2026 EDİTÖR SEÇİMİ

Tek bir "en iyi" anaokulu ilan etmek doğru olmaz; okul öncesinde en iyi okul, çocuğun mizacına ve ailenin önceliklerine en uygun olandır. 2026 görünümünde öne çıkan seçenekler ihtiyaca göre şöyle ayrışmaktadır: uluslararası akreditasyon ve yoğun İngilizce programı önceliği olanlar için Barbaros Mahallesi'ndeki Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu; butik ölçek ve branş çeşitliliği arayanlar için İçerenköy'deki Kiraz Anaokulu; oyun grubu ve esnek yarım gün seçeneği isteyenler için Küçükbakkalköy'deki İstanbul Umay Anaokulu; bütçe önceliği olan aileler için ise Fahriye Vandemir Anaokulu ile Türkiye Emlak Bankası Ataşehir Anaokulu başta olmak üzere ilçedeki ücretsiz resmi anaokullarıdır.

Eyüboğlu Batı Ataşehir Anaokulu

Özel İçerenköy Kiraz Anaokulu

ATAŞEHİR'DE ANAOKULU KAYIT DÖNEMLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Kayıt takvimi kuruma göre değişmektedir:

Resmi anaokulları: Resmî anaokullarında yeni kayıtlar güncel yönetmeliğe göre temmuz ayında başlar ve e-Okul üzerinden yürütülür. Okullar kayıt talebi ve bilgilendirme duyurularını daha erken yayımlayabilir.

Resmî anaokullarında yeni kayıtlar güncel yönetmeliğe göre temmuz ayında başlar ve e-Okul üzerinden yürütülür. Okullar kayıt talebi ve bilgilendirme duyurularını daha erken yayımlayabilir. Özel anaokulları: Kayıt ve ön kayıt dönemleri kurumdan kuruma değişir; ilçedeki kolej bünyesindeki anaokullarında ön kayıt başvuru formu üzerinden işleyen bir süreç uygulanmaktadır.

ANAOKULU SEÇMEDEN ÖNCE OKUL ZİYARETİ NASIL PLANLANIR?

Verimli bir okul ziyareti için şu adımlar izlenebilir:

Ziyareti ders saatinde planlayın: Sınıfların gerçek akışını görmek, tanıtım turundan daha bilgilendiricidir. Çocuğunuzla birlikte gidin: Çocuğun ortama tepkisi en değerli veridir. Somut sorular hazırlayın: Sınıf mevcudu, öğretmen sirkülasyonu, hastalık politikası, yemek menüsü, acil durum prosedürü ve ücrete dahil olmayan kalemler mutlaka sorulmalıdır. Kurum kaydını doğrulayın: Özel bir kurum düşünüyorsanız, adının resmi özel öğretim kurumları listesinde bulunduğunu teyit edin. Sözleşmeyi inceleyin: Ücret artış koşulları, iptal-iade politikası ve devamsızlık uygulamaları kayıttan önce netleştirilmelidir.

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