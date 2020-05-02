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Ataşehir’deki fırınlara Ramazan denetimi

İSTANBUL HABERLERİ  | 02.05.2020 09:37 | Son Güncelleme

Korona virüs salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam eden Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekiplerle fırınlarda denetimini artırdı.Korona virüs önlemleri kapsamında ilçedeki fırınlarda denetim yapan Zabıta ekipleri, çalışanların maske ve eldivenlerini kontrol etti.

Korona virüs salgınına karşı sıkı önlemler almaya devam eden Ataşehir Belediyesi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Zabıta ve Sağlık İşleri Müdürlüğü personelinden oluşturulan ekiplerle fırınlarda denetimini artırdı.
Korona virüs önlemleri kapsamında ilçedeki fırınlarda denetim yapan Zabıta ekipleri, çalışanların maske ve eldivenlerini kontrol etti. Fırın sahiplerine ve vatandaşlara sosyal mesafe kurallarına uymaları gerektiğini söyleyen ekipler, ekmek, pide gibi ürünlerin hijyen, etiket ve gramajlarının da denetimini yaptı. Özellikle iftara iki saat kala pide üretimini durdurmaları konusunda fırıncılar uyarıldı. 3 liraya satılan 350 gramlık pide bu sene de aynı fiyatla tüketicilere ulaştırılıyor. Ekipler denetimde hassas tartı kullanarak pidelerin gramajını ve fiyat tarifesini de kontrol etti. Ekipler fırın yetkililerini; ekmek ve pide imalatı ile satış işlemleri esnasında sosyal mesafe kurallarına yönelik önlemlerin alınması, para işlemleri için de ayrı bir kişinin görevlendirilmesi ve bu kişinin ekmek ve pide ile temas etmemesine özen gösterilmesi konularında uyarılarda bulundu. Denetimler esnasında kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler için gerekli yaptırımlar uygulanarak, İlçe Kaymakamlığına resmi olarak gerekli bilgilendirmeler yapılıyor. Ataşehirli vatandaşların sağlıklı bir Ramazan geçirmeleri için çalıştıklarını ifade eden Zabıta ekipleri, rutin olarak yapılan denetimlerin Ramazan ayı içinde ve sonrasında da sıklıkla devam edeceğini bildirdi.

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