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Ataşehir'deki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

02.12.2022 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ataşehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferhatpaşa Mahallesi Samandıra Caddesi'nde Deniz Ç. idaresindeki 10 AGA 739 plakalı otomobil, önce Oğuzhan Z'nin kullandığı 34 FFH 392 plakalı servis minibüsüne, ardından Necmettin Ö. yönetimindeki 34 ZR 8612 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kazada araçta sıkışan sürücü Deniz Ç. ile yanındaki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücü, itfaiye görevlileri tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı. İki yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik daha sonra normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ataşehir

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