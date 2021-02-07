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Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

07.02.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

Erdek Kaymakam Abdullah Atakan, Covid 19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınan Karşıyaka mahallesini yerinde inceledi.Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde Erdek İlçe Jandarma Komutanı Yzb.

Erdek Kaymakam Abdullah Atakan, Covid 19 vakalarının görülmesi üzerine karantinaya alınan Karşıyaka mahallesini yerinde inceledi.
Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, beraberinde Erdek İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Halil İbrahim İlanku ve Erdek İlçe Emniyet Müdürü Faik Karabaş, Erdek Sahil Komutanı Yzb. Bekir kalyoncu ile birlikte karantinaya alınan kırsal Karşıyaka Mahallesi’ni ziyaret etti.
Erdek İlçesi’ne bağlı kırsal Karşıyaka Mahallesi Korona Virüs vakaların görülmesi ve çok sayıda temaslı kişi bulunması nedeniyle geçtiğimiz hafta başından itibaren karantinaya alındı. Erdek Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, yanındaki heyet ile beraber Karşıyaka Mahallesi’ni ziyaret ederek, Mahalle Muhtarı Ayşe Ertürk’e geçmiş olsun dileklerini sunarak, karantina tedbirleri hakkında bilgi aldı.
Uygulama noktasında Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Ayşe Ertürk’ten mahalle hakkında son bilgileri alan Kaymakam Atasoy, “Zamanında aldığımız ve yerinde önlemlerle, vatandaşlarımızın da kurallara tam uymasıyla Allah’ın izni ile en kısa zamanda sağlıklı günlere dönüleceğine inancımın tam olduğunu belirtmek isterim” diye konuştu.

Atasoy, Karşıyaka’daki karantina tedbirlerini denetledi

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