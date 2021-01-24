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Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı

24.01.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında enerji ve sulama amaçlı inşa edilen Atatürk Barajı, yaklaşık 30 yıldan bu yana kesintisiz enerji üretiyor - Atatürk Barajı HES İşletme Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erdoğan Hanol: - "Geçen yıl toplam enerji üretimimiz 7,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Burada üretilen enerji, şalt sahasına iletilerek ülkeye dağılan şebekeler vasıtasıyla herkesin kullanımına sunulmaktadır"

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı, 2020 yılında ürettiği 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

Fırat Nehri üzerinde yapımına 1983 yılında başlanan ve 1990'da tamamlanan Atatürk Barajı, 1992 yılında enerji üretimine geçti. Atatürk Barajı, yaklaşık 49 milyar metreküp su depolama hacmiyle dünyanın sayılı barajları arasında yer alıyor.

Türkiye'deki hidroelektrik santrallerinde (HES) üretilen enerjinin yüzde 20'sini tek başına karşılayan Atatürk Barajı, 2 bin 400 megavat güce sahip 8 türbinle yaklaşık 30 yıldır kesintisiz enerji üretiyor.

Yetkililer, Atatürk Barajı'nda üretilen elektrikle 2020 yılında yaklaşık 2 milyon kişinin enerji tüketiminin karşılandığını belirtti.

- Atatürk Barajı önemli bir enerji üssü

Atatürk Barajı HES İşletme Müdürlüğü Teknik Müdür Yardımcısı Erdoğan Hanol, AA muhabirine, Atatürk Barajı'nın ülkenin önemli bir enerji üretim üssü olduğunu söyledi.

Atatürk Barajı HES'in ilk olarak 1992 yılında 2 türbin ile işletmeye açıldığını belirten Hanol, "Atatürk Barajı bugüne kadar 196,8 milyar kilovatsaat enerji üretmiştir. 3,6 milyar dolara mal olan Atatürk Barajı ve HES'inin ülke ekonomisine katkısı 2015 yılına kadar 15 milyar dolar olup, Türk lirası karşılığı da 111 milyar liraya ulaşmıştır. Atatürk Barajı ilk 5 yılında kendini amorti ettikten sonra ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir." diye konuştu.

- "Üretilen enerji herkesin kullanımına sunuluyor"

Barajda her biri 300 megavat gücünde 8 ünitede enerji üretimi yapıldığını dile getiren Hanol, baraj rezervuarındaki su seviyesinin elektrik üretimine uygun olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Barajın 2020 yılında da aktif olarak enerji üretimi yaptığını söyleyen Hanol, "Geçen yıl toplam enerji üretimimiz 7,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Burada üretilen enerji, şalt sahasına iletilerek ülkeye dağılan şebekeler vasıtasıyla herkesin kullanımına sunulmaktadır." dedi.

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