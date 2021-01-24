Atatürk Barajı 2020'de ekonomiye 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle katkı sağladı

Atatürk Barajı HES'in ilk olarak 1992 yılında 2 türbin ile işletmeye açıldığını belirten Hanol, "Atatürk Barajı bugüne kadar 196,8 milyar kilovatsaat enerji üretmiştir. 3,6 milyar dolara mal olan Atatürk Barajı ve HES'inin ülke ekonomisine katkısı 2015 yılına kadar 15 milyar dolar olup, Türk lirası karşılığı da 111 milyar liraya ulaşmıştır. Atatürk Barajı ilk 5 yılında kendini amorti ettikten sonra ülke ekonomisine katkı sunmaya devam etmiştir." diye konuştu.

MEHMET FATİH ASLAN - Türkiye'nin en büyük barajı olan Atatürk Barajı, 2020 yılında ürettiği 7,2 milyar kilovatsaat enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağladı.

- "Üretilen enerji herkesin kullanımına sunuluyor"

Barajda her biri 300 megavat gücünde 8 ünitede enerji üretimi yapıldığını dile getiren Hanol, baraj rezervuarındaki su seviyesinin elektrik üretimine uygun olduğunu ve herhangi bir sorun bulunmadığını ifade etti.

Barajın 2020 yılında da aktif olarak enerji üretimi yaptığını söyleyen Hanol, "Geçen yıl toplam enerji üretimimiz 7,2 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Burada üretilen enerji, şalt sahasına iletilerek ülkeye dağılan şebekeler vasıtasıyla herkesin kullanımına sunulmaktadır." dedi.

