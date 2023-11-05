Atatürk filminin yıldızı Aras Bulut İynemli ile eski milli basketbolcu Mehmet Okur bir araya geldi! O karelere beğeni yağdı

Aras Bulut İynemli Atatürk filmindeki performansı ile büyük beğeni topladı. Filmin haklarının Disney+'tan alınması sonrasında önce Fox TV'de sonrasında da sinemalarda gösterilmesi sonrasında Atatürk filmi büyük merak uyandırdı. Filmin gösteriminin yapıldığı 'Hollywood Türk Film ve Drama Günleri' gecesine ünlüler akın etti.

Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak hazırlanan ve büyük ses getiren Atatürk 1881-1919 filmi, ilk olarak 29 Ekim'de Fox TV'de ekrana geldi. Film 3 Kasım Cuma günü sinemalarda gösterilmeye başlandı.

Vizyona girdiği tarihten itibaren yoğun ilgi gören Atatürk filmi için bir gösterimde ABD'de yapıldı. ABD'nin Los Angeles şehrinde Hollywood Türk Film ve Drama Günleri etkinliğinde "Atatürk" filminin gösterimi gerçekleştirildi.

MEHMET OKUR PAYLAŞTI, BEĞENİ YAĞDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle düzenlenen etkinliğe ünlü isimler akın etti.

Bu isimler arasında Engin Altan Düzyatan, Aras Bulut İynemli, Meryem Uzerli, Ebru Şahin, Fadik Atasoy ve Mehmet Okur da yer aldı.

Sosyal medya hesabından etkinliğe dair paylaşımlarda bulunan Mehmet Okur'un o karelerine adeta beğeni yağdı.

Okur etkinlikten kareleri 'Muhteşem ATATÜRK. Muhteşem film. Muhteşem ekip. Emeği geçen herkese teşekkürler' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı.







