Atatürk sorusu 1 milyon TL'ye götürdü! Milyoner'e damga vuran 20 yaşındaki Batu Alıcı herkesi heyecanlandırdı

20 yaşındaki Batu Alıcı, Boğaziçi Üniversitesi Elektrik - Elektrik Mühendisliği bölümünde okuyor. Aslen Bursalı olan Batu'nun Milyoner yarışmasındaki performansı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı. 400 bin TL'lik sorudaki Mustafa Kemal Atatürk'ün özlük bilgilerini de doğru yanıtlayan Batu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

YILLAR SONRA BİR İLK

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında üç senenin ardından bir ilk yaşandı. 20 yaşındaki yarışmacı Batu Alıcı, 1 milyon TL'lik soruyu görme hakkı elde etti. Pozitif tavırlarıyla dikkat çeken Batu Alıcı'nın yaşantısı televizyon izleyicileri tarafından merak edildi.

ATATÜRK SORUSU 1 MİLYON TL'YE GÖTÜRDÜ! BATU ALICI ALKIŞ TOPLADI

Milyoner yarışmasında Batu Alıcı'ya sorulan 400 bin TL değerindeki soru şu şekildeydi: 'Milli Savunma Bakanlığının resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır?'

A) 170 CM, 68-70 KG, 40 NUMARA

B) 172 CM, 71-73 KG, 41 NUMARA

C) 174 CM, 74-76 KG, 42 NUMARA

D) 176 CM, 77-79 KG, 43 NUMARA

Alıcı, başarılı performansını bu soruda da devam ettirdi. Biraz düşündükten sonra yanıt veren genç, 'C- 174 cm, 74-76 kg, 42 numara' şıkkını seçti. Böylece Alıcı 400 bin TL'lik barajı başarıyla tamamlamış oldu.

HERKESİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Alıcı, sunucu İmirzalıoğlu'nun hayranlığını kazanırken seyircilerin de takdirini topladı. Soruya verdiği başarılı yanıtın ardından kendi sevincini de gizleyemedi. Genç yarışmacı böylece 1 milyon TL'lik soruyu görmeye hak kazandı.

Batu Alıcı'nın karşısına çıkan 1 milyon TL'lik soru ve verdiği yanıt ise gelecek hafta ekranlarda olacak.

