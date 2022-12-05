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  4. Ödül törenine Edis'le gelen Zeynep Bastık'tan iddialı dekolte! Göstermek için çabaladı

Ödül törenine Edis'le gelen Zeynep Bastık'tan iddialı dekolte! Göstermek için çabaladı

05.12.2022 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın Kelebek'te En İyi Kadın Şarkıcı ödülünü alan Zeynep Bastık, geceye yakın arkadaşı Edis'le geldi. Evliyken Edis ile yaptığı dansla gündemde uzun süre kalan Bastık iddialı bir bacak dekoltesi seçti. Zeynep Bastık'ın her fırsatta dekoltesi gösterme çabası ise sosyal medyanın diline düştü.

Ödül törenine Edis'le gelen Zeynep Bastık'tan iddialı dekolte! Göstermek için çabaladı

Son dönemde iç çamaşırlı pozlar vererek gündeme gelen Zeynep Bastık Altın Kelebek'e beyazlar içinde geldi. Yakın arkadaşı Edis ile gecede boy gösteren şarkıcı "En İyi Kadın Şarkıcı" ödülünü almanın gururunu yaşıyordu.

Bastık Altın Kelebek Ödülleri’nde, kariyer yolculuğunda kendisini destekleyen ve kendisi için mesai harcayan eski eşi Tolga Akış’a teşekkür etti.

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BACAK GÖSTERME ÇABASINA YORUM YAĞDI

Zeynep Bastık'ın geceden çeşitli anları sosyal medyada da yer aldı.
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Her poz verdiğinde bacak dekoltesini göstermek için çaba sarf eden Bastık'ı görenler "Anladık bacakların güzel","İyi ki dekoltesi var", "Bu kadar çaba gereksiz" yorumları yaptı.

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Zeynep Bastık kelebek ele kelebe

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