YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Atatürk Üniversitesi Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak

Atatürk Üniversitesi Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak

07.09.2021 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacak

Atatürk Üniversitesinin, hazırladığı proje ile Antarktika'da biyoçeşitlilik çalışmaları yapacağı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Karadayı’nın yürütücü olduğu "Horseshoe Adasındaki Kriyokonit Habitatlarının Mikrobiyal Biyoçeşitliliğinin Kültürden Bağımsız Yaklaşımlarla Araştırılması ve Biyoteknolojik Öneme Sahip İzolatların Kültüre Bağımlı Yöntemlerle Elde Edilmesi" proje önerisi, TÜBİTAK KUTUP 1001 çağrısı kapsamında destek almaya hak kazanan 9 projeden biri oldu.

Prof. Dr. Medine Güllüce, Dr. Öğretim Üyesi Gökçe Karadayı ve Dr. Öğretim Üyesi Sümeyra Gürkök'ün de görev aldığı proje kapsamında, dünyanın en önemli soğuk habitatlarından birisi olan Antarktika’ya yapılacak TAE-6 bilimsel seferi kapsamında sefer rotası üzerinden ve Horseshoe Adası’ndaki Türk Bilim Üssü çevresinden toplanacak kriyokonit örneklerin mikrobiyal biyoçeşitliliğinin, kültürden bağımsız yöntemlerle araştırılması ve bu mikrobiyal biyoçeşitlilik içerisinden biyoteknolojik öneme sahip enzim üreten izolatların kültüre bağımlı yöntemlerle elde edilmesi hedefleniyor.

Dr. Öğretim Üyesi Karadayı, projenin Türkiye adına yapılacak ilk çalışma özelliği taşıdığını belirterek şunları kaydetti:

"Projemiz kapsamında yapılacak biyoçeşitlilik çalışmaları ile Horseshoe Adası ile ilgili bilimsel eksiklik ilk kez kapsamlı bir şekilde giderilecek ve elde edilecek mikroorganizmalar sayesinde soğukta aktif enzimlerin kullanıldığı yerli, milli biyoteknolojik süreçlerin geliştirilmesinin kapısı aralanacak. Bu proje ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) ve Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürütülen Ulusal Antarktika Bilim Seferlerine katılım sağlayacak üniversitemizin ilk mensubu olmaktan gurur duyuyorum."

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı da Atatürk Üniversitesinin dünyanın birçok noktasında çalışma alanları oluşturduğuna işaret ederek, "Dünya üniversitesi olma misyonu ve uluslararasılaşma vizyonu ile üniversitemiz çok yönlü çalışma ve araştırma faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Akademisyenlerimiz güncel gelişmeleri yakından takip ederek ihtiyaç duyulan bilimsel çalışmaları hayata geçiriyor. Bu kapsamda hazırlanan ve ülkemizde bu alanda yapılan ilk çalışma olma özelliği taşıyan projenin yürütücüsü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Karadayı başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Plajda genç kıza tecavüz skandalıPlajda genç kıza tecavüz skandalı
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Milli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampındaMilli kick boksçu Hakan Koç, dünya şampiyonasında altın madalya için irtifa kampında

Erzurum Namaz Vakitleri 7 Eylül Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:41
Öğle
12:18
İkindi
15:54
Akşam
18:45
Yatsı
20:06

Erzurum Nöbetçi Eczaneler 7 Eylül Salı

Yaşam Eczanesi
Palandoken
Karanfil Eczanesi
Palandoken
Erzurum Eczanesi
Yakutiye
Dadaşkent Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

Tekirdağ'da yük treninin minibüse çarpması sonucu vefat eden kadının cenazesi Tokat'a gönderildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Açıköğretim yaz okulu sınavlarına 357 bin 356 öğrencinin katıldığı açıklandı

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Mardin'de yeni bir yabani soğan türü bulundu

Futbol: TFF 3. Lig

Futbol: TFF 3. Lig

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.