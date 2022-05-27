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Atatürk Üniversitesi ile İran'daki üniversiteler arasında iş birliği protokolü

27.05.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesi ile İran'daki üniversiteler arasında iş birliği protokolü

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, temaslarda bulunmak için gittiği İran'daki bazı üniversiteler ile iş birliği protokolü imzaladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Çomaklı beraberindekilerle yurt dışı ziyaretleri kapsamında Doğu Azerbaycan eyaletindeki yükseköğrenim kurumlarından Tebriz, Tebriz Tıp, Sahand Teknoloji, Tebriz İslami Sanatlar ve Bonab üniversiteleri ile Batı Azerbaycan eyaletindeki Urmia ile Urmia Tıp Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında, İran-Azerbaycan üniversiteleri ile eğitim-araştırma odaklı öğrenci ve akademik personel değişimi, proje, yayın, patent, marka, kongre ve sempozyum gibi ortak bilimsel çalışmaların yürütülmesi, belirlenen programlarda çift diploma ve ortak danışmanlık hizmetinin verilmesi, tıp üniversiteleri ile sağlık turizmi, stajyer öğrenci ve uzman hareketliliklerinin etkinleştirilmesi konularında iş birliği protokolleri imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Çomaklı, üniversite olarak yakın coğrafyadaki üniversiteler başta olmak üzere ulusal ve uluslararası liderlik misyonuna uygun ikili iş birliği çalışmalarının nitelik bakımından arttığını belirtti.

Dost ve kardeş İran-Azerbaycan eyalet üniversiteleri ile daha yakın ve etkin çalışmalar yapmayı hedeflediklerini aktaran Çomaklı, Türkiye ile İran’ın bölgede köklü geçmişi olan iki komşu ülke olduğunu, aynı coğrafyayı paylaşan bu iki ülkenin medeniyetler açısından da birçok ortak noktası bulunduğunu kaydetti.

Çomaklı, İslam dünyasının köklü geçmişe sahip iki ülkesinin halkı arasında da tarih, coğrafya ve medeniyetten gelen ilişkilerin ekonomi, turizm ve eğitim alanlarında iş birliğine dönüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Atatürk Üniversitesi ile İran’daki üniversiteler arasındaki iş birliği imkanlarının ileri noktalara taşınması için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Bu düşüncelerle gerçekleştirdiğimiz İran ziyaretimizde bizleri misafir eden herkese şükranlarımı sunuyor, yapılan iş birliklerinin hayırlara vesile olmasını diliyorum."

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