Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı TÜRKAK tarafından akredite edildi

Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'nın, Türk Akreditasyon Kurumunca (TÜRKAK) yapılan denetimler sonucunda akredite edildiği bildirildi.

Üniversitenin kurumsal iletişim direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, deneyimli kadrosu ve teknolojik altyapısı ile katılımcı, çağdaş, teorik ve pratik bilgilerle donatılan Atatürk Üniversitesinde verilen eğitim ve hizmetler, bağımsız kuruluşlar tarafından tescillenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Atatürk Üniversitesi Gıda Analiz Laboratuvarları Koordinatörlüğü bünyesinde kurulan Atatürk Üniversitesi Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda TS EN ISO/IEC 17025:2017 standartlarına göre akredite edildi.

Teknik yeterliliğin güvenilir bir göstergesi olan akreditasyon sertifikası ile laboratuvarda yapılan analiz sonuçlarının hem ulusal hem de uluslararası düzeyde geçerlilik kazandığı laboratuvar bünyesinde, kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik analiz laboratuvar birimlerinin yanı sıra fonksiyonel gıda analiz ve gıda katkı analiz laboratuvar birimleri de yer alıyor.

İleri laboratuvar tekniklerinin uygulanabildiği alet ve ekipmanlar ile dizayn edilerek bilimsel araştırmalar ve AR-GE faaliyetlerine yönelik çalışmalara hizmet verebilecek kapasitede olan laboratuvarda, akredite analiz raporları uluslararası düzeyde kabul gören raporlar olduğu için gıda ihracatında da önemli kolaylık sağlanacak.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, yaklaşık iki yıl önce kurulan laboratuvarın akredite edilmesinin, başta Erzurum olmak üzere hizmet ettiği büyük coğrafya için büyük önem taşıdığını bildirdi.

Doğu Anadolu Bölgesinde bu çapta bir laboratuvar olmadığını belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Ülkemizde de üniversite bünyesinde bu kapsamda kurulan laboratuvar sayısı oldukça sınırlı. Sağlıklı yaşam ve beslenme arasındaki ilişkinin daha iyi anlaşılması sonucunda tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya talepleri gün geçtikçe artıyor. Gıda güvenliğinin sağlanması sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi açısından da son derece önemlidir. Gıdalarda taklit ve tağşiş gibi hilelerin yanı sıra, gıda kaynaklı fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin belirlenmesi için donanımlı gıda analiz laboratuvarlarına büyük ihtiyaç duyulmaktadır. Büyük emeklerle kurduğumuz Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı sayesinde gıdaların analizleri sağlıklı bir şekilde yapılarak her türlü sahteciliğin önüne geçilmesi sağlanıyor."

