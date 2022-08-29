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Atatürk Üniversitesinde "Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" yapıldı

29.08.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kongrede, 25 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla 123 yurt içi ve 134 yurt dışı olmak üzere toplam 257 bildiri sunuldu

Atatürk Üniversitesinde "Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" yapıldı

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliğinde "Al-Farabi 11. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi" düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Nenehatun Kültür Merkezi'nde 3 gün süren kongrede, yüz yüze ve çevrim içi oturumlar yapıldı.

Kongrede, 25 ülkeden akademisyenlerin katılımıyla 123 yurt içi ve 134 yurt dışı olmak üzere toplam 257 bildiri sunuldu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Özer, üniversite olarak bu tarz bilimsel etkinliklere sürekli destek vereceklerini belirtti.

Birçok bilimin sistemli şekilde bir araya gelmesi ile oluşan sosyal bilimlerin, temelinde insanı ele alan disiplinler bütünü olduğunu aktaran Özer, "Sosyal bilimler, insanın oluşturduğu aile, toplum ve toplulukların yaşayışlarını karşılaştırmak, yaşam standartlarını ortaya çıkarmak ve genel geçer bilgiler elde ederek toplumların en üst düzeyde gelişimine fırsat sunuyor." ifadelerini kullandı.

Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Sait Uylaş ise sosyal bilimlerin önemi, ilgi alanları ve diğer bilimlerle olan ilişkilerine değinerek, şunları kaydetti:

"Modern dünyada sosyal bilimler ile beraber iş birliği içerisinde hareket eden diğer bilimsel alanlar, yöntem, uygulama ve değerlendirmede daha verimli sonuçlara ulaştı. Sosyal bilimler alanında yapılan her türlü akademik değere sahip çalışma, diğer bilim alanlarını da müspet bir şekilde etkiliyor. Buna karşılık pozitif bilimlerde yapılan her türlü çalışma da toplumun ve bireylerin sosyokültürel yaşamını, refahını, yaşam tarzını, psikolojisini, duygu ve düşüncelerini, bakış açılarını gibi birçok şeyi etkilemesi bakımından sosyal bilimlerin ilgi alanına giriyor."

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