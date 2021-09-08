Atatürk Üniversitesi'nde üretilecek bor içerikli aşı ile buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor

Erzurum Atatürk Üniversitesi, buzağı ölümlerinin önüne geçmek için "bor" içerikli aşı üretecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cemal Adıgüzel yürütücülüğünde, Mart 2021 döneminde başvurusu yapılan "Bor İçeren Polimerik Nanopartikülerlerin Adjuvant Sistemi Olarak Kullanımı ile İnaktif M. Bovis Aşısı Geliştirilmesi: İn Vivo ve İn Vitro Karakterizasyonları" isimli proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) 1001 Projesi kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Veterinerlikte Aşı ve Biyolojik Ürün Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinin desteğiyle gerçekleştirilen proje ile dünya çapında çiftlik hayvanları için önemli ekonomik kayıplara neden olan mycoplasma bovis bakterisine karşı buzağılarda kullanılmak üzere geliştirilecek aşı ile hayvancılığın önemli sorunu olan buzağı ölümlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, geliştirilecek aşının hem ülke hayvancılığının devamı olan buzağıların korunmasına yardımcı olacağını hem de maddi kayıpların önüne geçerek ekonomik kazanç sağlayacağını belirtti.

Aşının bulaşıcı hastalıkların önlenmesi, kontrol altına alınması ve ortadan kaldırılması, hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi ve tedavi ihtiyacının azaltılması için yıllardır kullanılan önemli bir araç olduğunun altını çizen Çomaklı, projede emeği geçen veteriner, eczacılık ve fen fakültesi öğretim üyeleri ile İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü uzmanlarına teşekkür etti.

