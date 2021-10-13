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Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Doğan Ömür, uluslararası alanda 3 ödül kazandı

13.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Üniversitesinden Doç. Dr. Ali Doğan Ömür, uluslararası alanda 3 ödül kazandı

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Doğan Ömür'ün, uluslararası alanda 3 ödül kazandığı bildirildi.

Üniversitenin Kurumsal İletişim Direktörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Doğan Ömür, Hindistan merkezli Scholars Academic and Scientific Society tarafından "En iyi akademisyen", DHS Foundation tarafından "Yılın en iyi doçent doktoru", DGOOD Derneğince de "En iyi araştırmacı" ödülüne layık görüldü.

Veterinerlik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası bu ödülleri kazanan Ömür, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret edip ödüllerini paylaştı.

Çomaklı, ziyarette yaptığı açıklamada, bilimsel bilgiyi değere dönüştürerek insanlığın hizmetine sunduklarını bildirdi.

Başarılarından dolayı Ömür'ü kutlayan Çomaklı, "Bilimsel araştırmalar ile yürütülen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmeye yönelik bir anlayışı benimsiyoruz. Başta üniversitemiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin gelişimine katkı sunmak üzere yapılan tüm çalışmaları sonuna kadar destekliyoruz. Bu kapsamda yapmış olduğu çalışmalar neticesinde aldığı ödüllerden dolayı Doç. Dr. Ömür’ü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ömür ise akademik gelişiminde Atatürk Üniversitesinin katkısının çok olduğunu belirterek, bundan dolayı aldığı ödüllerin sertifikalarını Çomaklı ile paylaştığını aktardı.

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