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Atatürk Üniversitesinden iki bilim insanı, dünyanın en etkili bilim insanları arasında

ERZURUM HABERLERİ  | 08.10.2020 15:07 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Hollanda’da görev yapan bilim insanları tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesi, Plos Biology Dergisinde yayımlandı.Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde Atatürk Üniversitesi de yer aldı.Hazırlanan listeye göre; Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

Atatürk Üniversitesinden iki bilim insanı, dünyanın en etkili bilim insanları arasında

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Hollanda’da görev yapan bilim insanları tarafından hazırlanan dünyanın en etkili bilim insanları listesi, Plos Biology Dergisinde yayımlandı.
Bilimsel makale sayısı, atıf sayısı, yazar sırası gibi değişkenlerden oluşan ve kompozit indikatör bilimsel etki endeksi kullanılarak 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında hazırlanan "Dünyanın En Etkili 100 Bin Bilim İnsanı" listesinde Atatürk Üniversitesi de yer aldı.
Hazırlanan listeye göre; Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin Türkiye’deki akademisyenler arasında 6. sırada, Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sezai Ercişli ise 86. sırada yer aldı.
7 milyona yakın bilim insanının bilimsel başarısının değerlendirildiği ve en etkili 100 bin bilim insanının açıklandığı listede yer alan Prof. Dr. İlhami Gülçin ve Prof. Dr. Sezai Ercişli’yi tebrik eden Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Atatürk Üniversitesi olarak listede yer almanın gurur verici olduğunu söyledi. Üniversitelerin akıl ve bilim üzerine kurulmuş kurumlar olduğunu ifade eden Çomaklı, aklın ve bilimin üreticileri olan öğretim üyeleri ve öğrenciler ile birlikte araştırma, geliştirme, proje hazırlama, buluş yapma misyonu ile çalıştıklarını belirtti.
Üniversitelerin eğitim-öğretim faaliyetleri yanında bilimsel bilgi ve proje üretiminin temel unsurları olduğundan söz eden Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin sadece eğitim yönüyle değil, araştırmacı kimliğiyle de kendi varlığını simgeleyen, sunan ve bilimsel saygınlığını ulusal ve uluslararası ölçekte öngörülen üst düzeylere taşıyarak, dünya üniversiteleri arasında bu yönüyle de yarışan bir üniversite olduğunu söyledi.
Üretilen her bilgiyi paylaştıklarını, hayata geçirdiklerini ve bu sayede toplumun gelişmene katkı sunduklarını belirten Rektör Çomaklı, "Yeni Nesil Üniversite" modeliyle dikkat çeken Atatürk Üniversitesi isminin Plos Biology Dergisinde yer almasını sağlayan Prof. Dr. İlhami Gülçin ile Prof. Dr. Sezai Ercişli’yi bir kez daha tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Atatürk Üniversitesinden iki bilim insanı, dünyanın en etkili bilim insanları arasında

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