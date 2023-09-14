Atatürk Üniversitesi’nin paydaşı olduğu Gençlik Zirvesi 8 Ekim’de Erzurum’da

Türkiye’deki gençlerin deneyimlerini, bakış açılarını ortaya koymayı ve sesini duyurmayı hedefleyen proje çerçevesinde, Doğu Anadolu Bölgesinden 18-30 yaş arası 200’den fazla gencin katılımıyla 8 Ekim 2023 tarihinde Erzurum’da gerçekleştirilmesi planlanan “Genç Türkiye Forumu” etkinliği hakkında Rektör Çomaklı ile bilgi paylaşımında bulunan Başkan Ustaosmanoğlu, TGSP olarak Türkiye’deki gençlik STK’larını ve iş dünyasının gençlik yapılanmalarını bir araya getirerek daha güçlü projelere imza atılmasına öncülük eden ve çatı kuruluş görevi üstlenen bir kurum olduklarını dile getirdi.

BAŞKAN USTAOSMANOĞLU: “BİRLEŞTİRİCİ KONUMDA YER ALIYOR OLMAKTAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ”

Türkiye Gençlik STK’ları Platformu olarak, ülkemizin geleceğini şekillendirecek olan gençler için çalışmalar yürüten gençlik sivil toplum kuruluşları ile çıkılan bu yolda, birleştirici konumda yer alıyor olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Ustaosmanoğlu: “Bizler, gençlerimiz için emek veren tüm üye sivil toplum kuruluşlarımızın daha nitelikli işler gerçekleştirebilmesi adına birlik içinde hareket etmeye çalışıyor ve üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, imkanlarını gençlerimiz ile buluşturmak adına çalışmalar yürütüyoruz. Biliyoruz ki gençlerimize yeterli imkân verildiği takdirde büyük işler başaracaklar ve bizler gençlerimize her zaman destek olmaya gönüllüyüz. Bu istikamette geleneksel hale getirdiğimiz ve bu yıl da Doğu Anadolu Bölgesi çerçevesinde Erzurum’da düzenleyeceğimiz Genç Türkiye Forumunun heyecanını yaşamaktayız. Bu duygularla, bizlere desteklerini esirgemeyen ve her zaman gençlerin yanında olan Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

REKTÖR ÇOMAKLI: “HALK İLE İÇ İÇE OLAN BİR YÖNETİM ANLAYIŞINI BENİMSEDİK”

Atatürk Üniversitesi olarak genç neslin ihyası ve inşası için gece gündüz demeden çalıştıklarını, hem akademik anlamda hem de kültürel ve sosyal açıdan gençlerin gelişimine katkı sunacak adımlar attıklarını ve bu sayede önemli projeleri hayata geçirdiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, bu anlayış istikametinde ülkesine ve milletine hizmet eden bir kurum olarak çalışmaya devam ettiklerini dile getirdi.

Özellikle gençlere yönelik yapılan ve yapılması planlanan her etkinliğe azami düzeyde destek verdiklerini aktaran Rektör Çomaklı, Türkiye Gençlik STK’ları Platformunun yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiklerini ve takdirle karşıladıklarını ifade ederek, 8 Ekim’de Erzurum’da yapılması planlanan “Genç Türkiye Forumu” için üniversite olarak gençler adına gereken tüm desteği vermeye devam edeceklerini söyledi. Bilgi üretmenin yanında topluma katkı misyonu ile de hareket ettiklerini vurgulayan Rektör Çomaklı, halktan kopuk bir şekilde değil halk ile iç içe bir yönetim anlayışı benimsediklerini ve bu zamana kadar da hep bu düşünce ile çalışmalar gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Ziyaret, iyi niyet temennilerinin ardından sona erdi.

