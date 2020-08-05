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Atatürk'ü 100 yıl önce Pozantı'ya getiren buharlı kara tren yeninden Pozantı'da

ADANA HABERLERİ  | 05.08.2020 01:22 | Son Güncelleme

Atatürk'ü 100 yıl önce Pozantı'ya getiren buharlı kara tren yeninden Pozantı'da

ADANA (AA) - 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü Pozantı’ya getiren buharlı kara tren, "Atatürk’ün Pozantı’ya gelişi ve Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl Yönümü Etkinlikleri" için ilçeye getirildi.

Buharlı kara tren, TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katılımıyla 5 Ağustos Çarşamba, gerçekleşecek olan "Atatürk’ün Pozantı’ya gelişi ve Pozantı Kongresi’nin 100. Yıl dönümü" etkinlikleri kapsamında İzmir'den Pozantı Garı'na getirildi.

Çok sayıda fotoğraf sanatçısı ve vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü Pozantı'ya getiren buharlı kara treni gömek için çevre il ve ilçelerden Pozantı Garı'na akın etti.

Pozantı tren istasyonuna gelen fotoğrafçılar, kara trenin çalışıp buhar çıkarmasını dört gözle bekledi. 100 yıl önce Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü Pozantı'ya getirir gibi canlandırma yapan tren, buharını ilçe semalarına bıraktı.

Pozantı Belediye Başkanı Mustafa Akçay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olmaz denilen birçok işi başardığımız Pozantı’da, şimdi de gelmez denen Kara Treni 5 Ağustos Pozantı Kongresi’nin 100. Yılı Etkinlikleri için İzmir’den Pozantı’ya getirmekte bize nasip oldu çok şükür. Pozantı’nın değerini ortaya koyacak projelerimiz devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ultra Maratoncu Akın Yeniceli de etkinlikler kapsamında geldiği ilçede, buharlı kara tren önünde Belediye Başkanı Mustafa Akçay ile fotoğraf çektirdi.

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