Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yıl dönümü

Ankara Vali Yardımcısı Abdullah Dölek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve temsil heyeti üyelerinin 27 Aralık 1919 saat 14.00'te Dikmen sırtlarından Ankara'ya gelerek milletin kaderini değiştirecek tarihi bir adım attığını belirtti.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102'nci yıl dönümü dolayısıyla, kente geldiğinde ilk karşılandığı yer olan Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenledi.

Vali Yardımcısı Dölek, 27 Aralık 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin, Milli Mücadele'nin seyri ve Kurtuluş Savaşı'nın zaferle neticelenmesi bakımından son derece mühim bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Tüm imkansızlıklara ve olumsuzluklara rağmen Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir zaman umudunu kaybetmediğini ve milletine her zaman güvendiğini ifade eden Dölek, şöyle konuştu:

"Atatürk, yıllarca savaşlardan bitap düşmüş ve tarih sahnesinden silinmesine artık kesin gözüyle bakılan bir milletin adeta yeniden doğması mucizesine imza atmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Ankara'yı seçmiştir, çünkü Kurtuluş Savaşı'nın en iyi Ankara'dan yönetileceğine inanıyordu. Ankara yurdumuzun tam ortasında ve cephelere eşit mesafedeydi. Bu düşüncülerle Atatürk ve temsil heyeti üyeleri 27 Aralık 1919 saat 14.00'te Dikmen sırtlarından Ankara'ya gelerek bu milletin kaderini değiştirecek tarihi bir adım atmıştır."

Ankara ve tüm çevre halkının Atatürk'ü ve temsil heyeti üyelerini davullarla, seğmenlerle ve büyük sevinç gösterileriyle bağırlarına bastığını vurgulayan Dölek, Atatürk'ün Ankara'yı seçmesiyle TBMM'nin kuruluşunun da Türk ordusunun kurulup hazırlanması çalışmalarının da merkezinin Ankara olduğunu kaydetti.

Dölek, "Bundan 102 yıl önce hürriyet ve istiklali yüreklerinde sembolleştiren Ankaralıların Dikmen sırtlarında Mustafa Kemal ile birlikte yaktıkları özgürlük ve bağımsızlık meşalesi sonsuza kadar sönmeyecektir. Ruhları şad olsun." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanvekili Berkay Gökçınar ile Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Metin Özaslan'ın konuşmalarının ardından seğmenler gösteri sundu.

Seğmen dernekleri, gaziler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliği, çevre binalarda oturan vatandaşlar da balkonlarından izledi ve seğmenleri alkışladı.

