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Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü

HAKKARİ HABERLERİ  | 10.11.2020 12:10 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
İlçe Jandarma Komutanlığının önündeki Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programa Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ümit Durmaz, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

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