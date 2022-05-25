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Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

25.05.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk'ün Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'un Havza ilçesine gelişinin 103. yıl dönümü kutlandı.

Mehmetçik Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Kaymakam Cengiz Nayman, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza Garnizon Komutanı Personel Asteğmen Ömer Faruk Altay tarafından çelenk sunuldu. Daha sonra Türk Hava Kurumu paramotor ekibi gösteri sundu.

Kaymakam Nayman, ilçe stadında devam eden programda yaptığı konuşmada, Havza'nın Milli Mücadele'de önemli rol oynadığını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nın en önemli sayfasını teşkil eden 19 Mayıs'ı Milli Mücadele'nin ilk kıvılcımına dönüştüren sürecin başlangıcı sayılabilecek bu günü bir kere daha şanla, şerefle, gururla andıklarını belirten Nayman, "Bizzat kendi deyimiyle Kurtuluş Savaşı yıllarının en elemli ve yeisli günlerinde, yani en zor koşullarında ilçemize gelen büyük Türk milletinin ebedi önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, burada bulundukları 18 gün içinde Kurtuluş Savaşı'mızı ateşleyen ilk girişimlerini başlatmıştır." dedi.

Özdemir de bu topraklar üzerinde kirli hesaplar yapan emperyalist güçlere ve onların iş birlikçilerine unutamayacakları bir ders verildiğini vurgulayarak, "Bugün, Samsun'da yakılan özgürlük ateşinin Havza'da ilk kıvılcımının atıldığı, Erzurum'da, Amasya'da, Sivas'ta, karış karış tüm Anadolu'da tutuştuğu, Afyon Ovası'nda 30 Ağustos'ta alevden sele dönüştüğü, 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyenlerin Allah Allah nidalarıyla süngünün üstüne bedenlerini attıkları gündür. Türk milleti olarak her şehit haberinde yüreklerimiz dağlandı ama haine fırsat vermemek için gözyaşlarımızı yüreğimize akıttık, hep dimdik durduk. 100 yıl önce yedi düvele karşı kahramanca mücadele eden milletimiz, üç beş çapulcuya mı pabuç bırakacak?" ifadelerini kullandı.

Tören, şiirlerin okunması ve lise öğrencileriyle gazilerin rol aldığı, Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Havza'ya gelişini anlatan gösterinin sahnelenmesinin ardından sona erdi.

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