Atawich, Türkiye'deki büyümesine hız kesmeden devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye fastfood sektörüne hızlı bir giriş yapan Atawich, yeni genel merkezini Beylikdüzü'nde açtı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atawich; Avcılar'daki üretim tesisi, yeni açtığı şubeler ve yaptığı yeni kiralamalar ile ağustos ayına daha da büyüyerek giriyor.

Son dönemde Türkiye'de fastfood restoran zincirlerinin sayısı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Atawich ise Türkiye'ye yaptığı yatırımlar ile bu rekabetin öncü markalarından birisi olmaya aday. 2022 sonuna kadar 50 şube hedefi ile ilerleyen Atawich, bugün aktif 10 şubesi ile birlikte Mall Of İstanbul AVM, Torium AVM, Viaport AVM, Rings AVM, Optimum AVM, Axis İstanbul AVM, Axis Kağıthane AVM, Marmara Forum AVM gibi AVM konseptli yeni açacağı şubeler ile ağustos ayı sonuna kadar 20 aktif şubeye ulaşacak. Menü içeriklerinde trendleri yakalayan Atawich, lezzeti herkesin ulaşabileceği noktalara taşıyor.

Atawich; menüsünde yer alan burger, pizza, hotdog, sandviç, salata, çıtır ürünler ve Atawich'e özel farklı lezzetleri ile hem rekabet avantajı sağlıyor hem de müşterilerine ürün çeşitliliği sunuyor.

Her aile üyesi için farklı lezzetleri bir arada sunabilen Atawich'in mottosu "Lezzetli Bir Dev!" olarak belirlendi. Kaliteden ödün vermeden bol malzeme ve yüksek gramajlı ürünleri lezzetle servis eden Atawich'in Türkiye'deki büyüme adımları oldukça başarılı ilerliyor.

