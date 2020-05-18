YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. ATB Başkanı Çandır: "Gençler ülkemizi muasır medeniyet hedefine taşıyacak"

ATB Başkanı Çandır: "Gençler ülkemizi muasır medeniyet hedefine taşıyacak"

ANTALYA HABERLERİ  | 18.05.2020 11:24 | Son Güncelleme

ATB Başkanı Ali Çandır, "Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata’mızın muasır medeniyet hedefine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı.

ATB Başkanı Çandır: "Gençler ülkemizi muasır medeniyet hedefine taşıyacak"

ATB Başkanı Ali Çandır, "Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata’mızın muasır medeniyet hedefine ülkemizi taşıyacaktır" dedi.
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında bir mesaj yayımladı. Başkan Çandır mesajında, “Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesinin meşalesini yaktığı Samsun’a ayak basmasının 101. yılını kutluyoruz.Topraklarını kaybeden, siyasi ve ekonomik abluka altına alınan ülke ya geleceğini kuracak ya da tarih sayfalarında yerini alacaktı. Türk milleti Ata’sının önderliğinde, yaşamayı ve geleceğini kurmayı seçti. Var olma mücadelemizin kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, manda ya da himaye ikileminde gidip gelen anlayışı gömerek tam bağımsızlık hedefiyle yepyeni bir ülkenin temellerini attı. 19 Mayıs, kurtuluş tohumlarının atıldığı gündür. Ata’mız kurtuluş savaşını zaferle sonuçlandırdıktan sonra yeni Türkiye’nin ayaklarını sağlam temellere oturtmak için çok önemli devrimler gerçekleştirdi. Bu devrimleri ise gelecek olarak gördüğü gençliğe emanet etti. Güçlü potansiyeliyle gençliğimiz bu devrimlere sonuna kadar sahip çıkacaktır. Üreten, demokrasi ve insan haklarına sonuna kadar sahip çıkan, hukukun üstünlüğüne inanan gençlerimiz, Ata’mızın “muasır medeniyet” hedefine ülkemizi taşıyacaktır. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum. Milli mücadelenin kahramanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, vatanımız için canını feda etmiş şehitlerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum" ifadelerinde bulundu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf ettiİşte Benim Stilim'le üne kavuşmuştu! Hepsini bir bir itiraf etti
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

En Çok Okunan Yerel Haberler

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Manisa'da iki apartman karantinaya alındı

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Yulaf ve aspir demonstrasyon kontrolleri yapıldı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Menemen’de hayvan hırsızları jandarmanın takibinden kaçamadı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Adıyaman'da eve giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Kuşadası’nda trafik kazası; 1’i çocuk 2 yaralı

Antalya Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:40
Öğle
12:59
İkindi
16:48
Akşam
20:07
Yatsı
21:38

Antalya Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Bahar Eczanesi
Muratpasa
Hilal Eczanesi
Muratpasa
Keskin Eczanesi
Muratpasa
Muratpaşa Eczanesi
Muratpasa
Sarıkum Eczanesi
Muratpasa
Sentez Eczanesi
Muratpasa
Aylin Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Antalya ve 6 ilde giriş çıkış yasağı kalktı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

Yardım almadığını iddia eden vatandaşa Vali’den belgeli cevap

UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

UASTED Başkanı Kanpolat: "Sağlık turizminin yeni adresi Türkiye olacak"

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.