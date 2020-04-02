YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. ATB Başkanı Çondur; “Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketin”

ATB Başkanı Çondur; “Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketin”

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 15:08 | Son Güncelleme

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Korona virüs tehdidine karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için incir tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de illerde vaka sayısının açıklanmasının ardından Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur açıklamada bulundu.Çondur; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs (Covid-19) için insanların panik halinde olmamalarını istedi.

ATB Başkanı Çondur; “Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketin”

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Korona virüs tehdidine karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için incir tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye’de illerde vaka sayısının açıklanmasının ardından Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur açıklamada bulundu.
Çondur; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs (Covid-19) için insanların panik halinde olmamalarını istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlere kesinlikle uyulması gerektiğini belirten Çondur, bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketimine dikkat çekti. Çondur, “Enerji ve sağlık açısından üstün nitelikleri nedeni ile yüzyıllardan beri kutsal meyve olarak kabul edilen Aydın inciri, Aydın Ticaret Odası tarafından 2006 yılında coğrafi işareti alınarak, 2016 yılında AB komisyonu tarafından da tescili gerçekleştirilmiştir.
Besin değeri yüksek bir ürün olan kuru incir, kolay sindirilebilen früktoz ve glikoz içermektedir. Protein miktarı birçok kuru meyvenin iki katından daha fazladır. Kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum B1 ve B2 vitamini içermektedir. İncir kurudukça içerisinde barındırdığı besin değerleri de yüksek oranda artmaktadır” ifadelerini kullandı.
ATB Başkanı Çondur, tedbirlere uyarak ve bağışıklığımızı güçlendirerek en kısa sürede salgının en az kayıpla sona ermesini ve yaşamın normale dönmesini diledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!Sosyal medyaya damga vuran anlar: Bana yaklaşma!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

ADÜ’de uzaktan eğitim sürüyor

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobil tırla çarpıştı: 6 yaralı

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Marmarisli öğretmenler Korona virüsle mücadele için evlerinde maske üretiyor

Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Pazar yerlerinde yeni tedbirler açıklandı

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Cuma Pazarı’na Korona virüs önlemi

Aydın Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Aydın Lisesi öğrencilerinden şiir dinletisi

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.