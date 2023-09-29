ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM İZLE CANLI! Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en çok izlenen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılmasıyla birlikte heyecanın iyice arttığı Ateş Kuşları 25. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 25. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin büyük bir ilgiyle izlenen ve sevilen dizisi Ateş Kuşları her hafta cuma akşamları izleyiciyle buluşuyor. 25. bölümü ile ekrana gelecek olan Ateş Kuşları bu akşam saat 20.00'de başlayacak.

ATEŞ KUŞLARI 25. BÖLÜM İZLE CANLI!

Gülayşe doyamadığı babasının ölümüyle yıkılır ancak ayağa kalkmak zorundadır. Artık ipleri eline alacaktır. Eyüboğlu'nun en büyük hissedarı olarak babasının emanetini Kara ve Naz'dan kurtarmaya kararlıdır. Peki, diploması dahi yokken bunu nasıl başaracaktır? Gülayşe'nin şimdi tüm hayallerini gerçekleştirebilecek kadar gücü vardır. Bu güçle kimsesiz çocuklara yurt yapabilmek için mola yerindeki ev ile birlikte Ateş Kuşları'nı ezip geçecek midir? Tüm şartlar tersine dönmüşken, Gülayşe geçmişe mi takılacak yoksa, yeni bir gelecek mi yazacak?

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ

Nazmiye, Gülayşe'yi hem şirketten hem de evden kovar. Ancak Gülayşe yenilgiyi bu kadar çabuk kabul etmez. Babasının emanetine sahip çıkmak için diploma almaya karar verir. Barbaros, Gülayşe'ye kendisini unutturmaya çalışsa da onu bu zor zamanında bir başına bırakamaz. Elini tutamazken, Gülayşe'ye nasıl destek olacaktır?

Evlerinden kovulan ateş kuşları şimdi aynı çocukluklarındaki gibi sokaktalardır. Gülayşe onu büyütmüş olan ailesine gerçekten sırtını mı döndü? Kara ve Hüma nişanlanır. Feza ise Eyüboğlu mirasına konan Kara'nın ondan bağımsızlığını kazanacak olmasından hiç hoşlanmaz. Feza'nın bir sonraki hamlesi ne olacak?

Zıpkın, Kara'nın ölmek üzere olduğunu öğrenince Kara'ya kendi böbreğini teklif eder. Kara onu ölüme terk eden Zıpkın'ın böbreğiyle hayata geri dönmeyi kabul edecek midir?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

00:20 Safir

03:20 Mutfak Bahane

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

