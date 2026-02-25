MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hadise'nin eski eşi daha fazla dayanamadı! Mehmet Dinçerler kızdı

Hadise'nin UNICEF Ramazan videosu sonrası aldığı tepkiler sürerken eski eşi Mehmet Dinçerler'in de gönderme yaptığı iddia edildi. Eski eş bu iddiada bulunan Sevda Türküsev'i fena bozdu.

Hadise'nin eski eşi daha fazla dayanamadı! Mehmet Dinçerler kızdı

UNİCEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak bir videoda yer alan şarkıcı Hadise günlerdir gündemde. Hadise’nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri büyük tepki çekti.

Açıklama yapan Hadise tepkiler sonrası UNİCEF ile ilişkisini kesti. Sevda Türküsev ise Hadise'ye tepki gösterirken konuya özel hayatı dahil etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in bir paylaşımını yayınlayan Sevda Türküsev bunun Hadise'ye gönderme olduğundan emindi. Ancak hiç beklediği gibi olmadı.

Hadise nin eski eşi daha fazla dayanamadı! Mehmet Dinçerler kızdı 1

Mehmet Dinçerler ilk kez sessizliğini bozdu ve Sevda Türküsev'e tepki gösterdi. Dinçerler şu mesajı paylaştı:

"Sevda Hanım selamlar, bu tarz gündemleri takip etmiyorum, beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için paylaştım, konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim."

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başörtülü pozlarını paylaştı! Bomba yorum: "Dua et de..."Başörtülü pozlarını paylaştı! Bomba yorum: "Dua et de..."
Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...Toygan Avanoğlu'nun İranlı eşi gündem oldu! Çatlı filminde...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Hadise Mehmet Dinçerler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Savaşa ramak mı kaldı? İsrail medyası duyurdu! İsrail'de askeri üsse iniş yaptılar

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Rezidansta korkunç olay! Silahla vurulmuş halde ölü bulundular

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Osimhen'den transfer sorusuna olay yanıt! "Neden olmasın diyebilirim"

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Mika Raun ve Batuhan Can'ın uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

İslam Memiş'ten altın fiyatları uyarısı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.