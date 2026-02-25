Hadise'nin eski eşi daha fazla dayanamadı! Mehmet Dinçerler kızdı

UNİCEF Çocuk Hakları Savunucusu olarak bir videoda yer alan şarkıcı Hadise günlerdir gündemde. Hadise’nin videoda kullandığı; "Bu Ramazan dünyanın hiçbir yerinde aç bir çocuk kalmasın. Türkiye'den Gazze'ye, Sudan'dan Afrika’nın en uzak köylerine… Bağışınla çocuklara umut ol" ifadeleri büyük tepki çekti.

Açıklama yapan Hadise tepkiler sonrası UNİCEF ile ilişkisini kesti. Sevda Türküsev ise Hadise'ye tepki gösterirken konuya özel hayatı dahil etti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Vatandaşlıktan çıkarılması bile istendi! Hadise kararını verdi

Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'in bir paylaşımını yayınlayan Sevda Türküsev bunun Hadise'ye gönderme olduğundan emindi. Ancak hiç beklediği gibi olmadı.

Mehmet Dinçerler ilk kez sessizliğini bozdu ve Sevda Türküsev'e tepki gösterdi. Dinçerler şu mesajı paylaştı:

"Sevda Hanım selamlar, bu tarz gündemleri takip etmiyorum, beni ilgilendirmeyen konularla alakalı yorum yapmayı kendime yakıştırmam ben bu paylaşımı dün akşam okullarda gördüğüm Ramazan etkinlikleri için paylaştım, konuya beni dahil etmezseniz çok sevinirim."