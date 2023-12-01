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ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM İZLE! Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? ATV yayın akışı

01.12.2023 18:48 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları 33. bölüm full izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından yoğun bir şekilde sorgulanıyor. İlayda Alişan ve Burak Tozkoparan'ın ve başrolde olduğu ATV'nin ilgiyle izlenen dizisinin yeni bölümü bekleniyor. Babasını bulan Ali, kimliğine kavuşabilmek için kardeşini de bulmak zorunda. Yayınlanan fragmana göre Ali ve babası arasında ipler iyice geriliyor. Peki, ATV Ateş Kuşları yeni bölümde neler olacak? Son bölüm özeti ve ATV yayın akışı ile Ateş Kuşları 33. bölüm izle ekranı...

Ateş Kuşları İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan, Görkem Sevindik, Ali Önsöz ve Erdem Şanlı gibi isimleri bir araya getirdi. ATV'nin cuma akşamlarının en sevilen yapımlarından olan dizisi Ateş Kuşları, yeni bölümü ile büyük bir heyecanla bekleniyor. Gülayşe ve Barbaros'un neler yaşayacağı dizinin izleyicileri tarafından merak edildi. Beş sokak çocuğunun zorlu hayatının anlatıldığı Ateş Kuşları dizisi 33. bölüm ile bu akşam izleyiciyle buluşacak. İşte Ateş Kuşları 33. bölüm detayları ve ATV yayın akışı...

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ateş Kuşları her hafta cuma günü ekrana geliyor. ATV'nin sevilen ve konusuyla ilgi çeken dizisi Ateş Kuşları her cuma saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak. Sokak çocuklarının hikayesini anlatan dizi Ateş Kuşları 33. bölüm ile bu akşam ekranda olacak.

ATEŞ KUŞLARI 32. BÖLÜM ÖZETİ

Ali, çocuklarını satmaktan zerre pişmanlık duymayan babasıyla büyük bir yüzleşme yaşar ama huylu huyundan vazgeçmez. Ragıp, Gülayşe ile pazarlık masasına oturmaya kararlıdır. Peki Ragıp, Gülayşe'nin karşısına geçtiğinde ondan paradan daha değerli ne isteyecek? Barbar, bir yandan sevdiği kızın abisi için her şeyi yapabilecek olan yüreğine hayran diğer yandan Ragıp'ın mutlu olmasına izin verecek değildir. Bu yüzden çözüm bulana kadar Gülayşe'den süre ister. Ancak onlar bunları konuşurken, Nazmiye, Ali'nin kız kardeşinin kim olduğunu herkesten önce öğrenir. Nazmiye'nin bir sonraki hamlesi ne olacak? Peki, Ali'nin kız kardeşi kim?

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ATEŞ KUŞLARI 33. BÖLÜM İZLE!

Ragıp, Ali'nin kimliği karşılığında öyle büyük bir şey ister ki herkes deliye döner ancak Gülayşe artık abisinin Mercan'a ve kız kardeşine bir an önce ulaşmasını istemektedir. Ragıp bu kadar büyük ne istemiş olabilir? Peki, Gülayşe herkesin lafını çiğneyip istediği şeyi gerçekten verecek mi? Gülayşe, Barbaros ile Gözde'yi romantik bir yemek yerken basar ve Barbaros'u terk eder! Ancak bu bir oyundur çünkü tüm engelleri yakıp yıkmış aşkları, bir Gözde rüzgarıyla sarsılacak değildir. Barbaros'la Gülayşe'nin ellerini ayırmak hele hiç kolay değildir! Barbaros bir yandan da nasıl evlilik teklifi edeceğini düşünürken Nazmiye onların oyunlarına inanacak mıdır?

ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
00:20 Aldatmak
03:20 Mutfak Bahane
05:20 Cennetin Gözyaşları

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