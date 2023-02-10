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Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Atv yayın akışı

10.02.2023 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisinin bu akşam olup olmadığı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin yaraları hala sarılmaya çalışılıyor. Büyük yıkımlara neden olan depremlerin ardından ülke genelinde milli yas ilan edildi ve tüm kanalların yayın akışları değiştirildi. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Atv yayın akışı...

Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte 10 Şubat 2023 Atv yayın akışı

Ateş Kuşları dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı tüm dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Tüm Türkiye 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7'lik depremle sarsıldı. Bu depremin ardından bu kez de Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci deprem meydana geldi. 10 ilde yıkıcı etkileye sahip olan depremlerin ardından milli yas ilan edili tüm kanalların yayın akışlarında değişikliğe gidildi. Peki, Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman?

Ateş Kuşları 2

ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

Ateş Kuşları dizisi bu akşam yayınlanmayacak. Atv'de saat 19:00'da Ana Haber ve 21:00'da Deprem Özel Ortak Yayın ekrana gelecek.

10 ŞUBAT 2023 ATV YAYIN AKIŞI ŞÖYLE:

atv yayın akışı

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜM ÖZETİ:

Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.

Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar. Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.

Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı? Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?

Ateş Kuşları 3

Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir. O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.

Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir. Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler. Köksüzler Gülayşe'yi korumayı bu kez nasıl başaracak?

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