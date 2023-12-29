Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 ATV yayın akışı!

Ateş Kuşları neden yok sorusunun yanıtı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan ve Hande Soral yer alıyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Ateş Kuşları dizisi neden yayınlanmıyor? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne dair detaylar...

ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi cuma günleri yayınlanıyordu. Dizi, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Ateş Kuşları dizisinin yayın saatinde Süper Kupa maçı olması nedeniyle ekranda olmayacak.

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 19.45'de Süper Kupa'ya Doğru, 20.45'de Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ve 22.52'de ise kupa töreni ekranlara gelecek.

Ateş Kuşları dizisi yeni bölümünün yayın tarihi henüz paylaşılmadı ancak Ateş Kuşları'nın 5 Ocak günü ekranda olması bekleniyor.

29 ARALIK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

19:45 Süper Kupaya Doğru

20:45 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final Maçı

22:50 Kupa Töreni

00:20 Yabancı Sinema Shazam! 6 Güç

02:45 Mutfak Bahane

04:45 Bir Küçük Gün Işığı







