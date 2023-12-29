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Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? 29 Aralık 2023 ATV yayın akışı!

29.12.2023 16:08 | Son Güncelleme:
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Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne ilişkin araştırmalar yoğunluk kazandı. Ekranların sevilen dizisi Ateş Kuşları, her cuma akşamı ATV'de yayınlanıyordu. ATV'nin 29 Aralık Cuma gününe ait yayın akışında Ateş Kuşları'nın yer almadığı fark edildi. Peki, Ateş Kuşları bu akşam yok mu, neden yok? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? İşte 29 Aralık 2023 ATV yayın akışı...

Ateş Kuşları neden yok sorusunun yanıtı merak edildi. ATV'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları'nın başrollerinde İlayda Alişan, Burak Tozkoparan ve Hande Soral yer alıyor. Her cuma akşamı yayınlanan dizinin yayın akışında yer almadığı fark edildi. Peki, Ateş Kuşları dizisi neden yayınlanmıyor? Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman, hangi gün yayınlanacak? İşte Ateş Kuşları'nın yeni bölümüne dair detaylar...

ATEŞ KUŞLARI NEDEN YOK?

ATV ekranlarında yayınlanan Ateş Kuşları dizisi cuma günleri yayınlanıyordu. Dizi, 29 Aralık 2023 Cuma akşamı yayın saatinde yayınlanmadı. Ateş Kuşları dizisinin yayın saatinde Süper Kupa maçı olması nedeniyle ekranda olmayacak.

Ateş Kuşları 3

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

ATV'nin 29 Aralık 2023 Cuma tarihli yayın akışına göre, saat 19.45'de Süper Kupa'ya Doğru, 20.45'de Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçı ve 22.52'de ise kupa töreni ekranlara gelecek.

Ateş Kuşları

Ateş Kuşları dizisi yeni bölümünün yayın tarihi henüz paylaşılmadı ancak Ateş Kuşları'nın 5 Ocak günü ekranda olması bekleniyor.

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29 ARALIK 2023 ATV YAYIN AKIŞI

07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:45 Süper Kupaya Doğru
20:45 Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final Maçı
22:50 Kupa Töreni
00:20 Yabancı Sinema Shazam! 6 Güç
02:45 Mutfak Bahane
04:45 Bir Küçük Gün Işığı

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Ateş Kuşları Alişan
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