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Ateş Kuşları nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları bu akşam başlıyor!

13.01.2023 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları nerede çekiliyor izleyiciler tarafından merak edildi. ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları ilgi çekeceğe benziyor. Bu akşam yayın hayatına start verecek olan dizi saat 20.00'de başlayacak. Hande Soral Demirci ve Görkem Sevindik dizinin başrollerini paylaşıyor. Peki Ateş Kuşları nerede çekiliyor, konusu nedir? İşte detaylar...

Ateş Kuşları nerede çekiliyor, konusu nedir? ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları bu akşam başlıyor!

Ateş Kuşları Bu akşam ATV'de başlıyor. İlk bölümü yayınlanacak olan dizinin izleyiciler kadar oyuncuları da oldukça heyecanlı. Dizi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Uzun zamandır ekranlarda olmayan Görkem Sevindik ve Hande Soral Demirci dizide başroldeler. Peki Ateş Kuşları dizisi nerede çekiliyor, dizinin hikayesi ne? İşte merak edilen soruların cevapları...

ATEŞ KUŞLARI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ateş Kuşları dizisi İstanbul'da çekiliyor. Birçok dizi kurulu platolarda çekimlerini gerçekleştiriyor. Dizinin genel olarak İstanbul'un hangi semtinde çekildiği şu an için tam olarak bilinmiyor.

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Çöplük sahneleri ise İstanbul'un Şile, Beyoğlu, Beykoz ve Fatih ilçelerinde çekildiği biliniyor.

ATEŞ KUŞLARI KONUSU NEDİR?

Ateş Kuşları dizisi ATV'nin yeni yapımı bir dizi. Bu akşam ilk bölümü yayınlanacak olan dizinin konusu oldukça merak ediliyor. Ateş Kuşları, sokakta büyüyen beş çocuğun hikayesini anlatıyor. Kendilerine ' Köksüzler' diyen beşli grup yaşadıkları zorluklara karşı dimdik durur.

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Beş çocuğun hayatının anlatıldığı dizide karakterlerden biri de otizmli. Ateş Kuşları aynı zamanda otizm için farkındalık oluşturmuş olacak.

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