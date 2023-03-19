Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan'ın göbek dekolteli pozu olay oldu! Gören bir daha baktı

İlayda Alişan; Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi oyuncularla başrolü paylaştığı Ateş Kuşları dizisi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.
Ünlü oyuncu İlayda Alişan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.
Oyunculuğunun yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren başarılı oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmında göbek dekolteli pozuna yer verdi.
İlayda Alişan asansör aynasında çekildiği göbek dekolteli poz görenleri adeta büyüledi.
Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si İlayda Alişan'ın fit vücudu dikkat çekti.
İşte İlayda Alişan'ın ayna pozu: