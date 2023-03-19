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  4. Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan'ın göbek dekolteli pozu olay oldu! Gören bir daha baktı

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan'ın göbek dekolteli pozu olay oldu! Gören bir daha baktı

19.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si İlayda Alişan sosyal medyayı aktif kullanan oyuncular arasında yer alıyor. Instagram hesabında göbek dekolteli bir pozunu paylaşan İlayda Alişan görenleri büyüledi. İşte Ateş Kuşları dizisinde Gülayşe Ateş karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın göbek dekolteli ayna pozu...

Ateş Kuşları’nın yıldızı İlayda Alişan'ın göbek dekolteli pozu olay oldu! Gören bir daha baktı

İlayda Alişan; Görkem Sevindik, Hande Soral, Burak Tozkoparan gibi oyuncularla başrolü paylaştığı Ateş Kuşları dizisi ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Ünlü oyuncu İlayda Alişan Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor.

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Oyunculuğunun yanı sıra yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiren başarılı oyuncu Instagram hesabının hikaye kısmında göbek dekolteli pozuna yer verdi.

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İLAYDA ALİŞAN AYNA POZU İLE GÖRENLERİ BÜYÜLEDİ

İlayda Alişan asansör aynasında çekildiği göbek dekolteli poz görenleri adeta büyüledi.

İlayda Alişan derin göğüs dekoltesiyle takipçilerini büyüledi! Yeni tarzı gündem olmuştu

Ateş Kuşları dizisinin Gülayşe'si İlayda Alişan'ın fit vücudu dikkat çekti.

İlayda Alişan kapak foto

İşte İlayda Alişan'ın ayna pozu:

İlayda Alişan

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