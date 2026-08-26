Deniz Baysal Melis İşiten'e katıldı! "Boşanma yaramış"

“Taşacak Bu Deniz”in Esme’si Deniz Baysal ile 7 yıllık eşi müzisyen Barış Yurtçu’nun boşanacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü.

Deniz Baysal'ın fikir ayrılıkları gerekçesiyle temmuz ayında İstanbul Adliyesi'ne başvurarak boşanma davası açtığı ve dava dosyasına gizlilik kararı getirildiği ortaya çıkmıştı. Yurtçu’nun, Baysal’ın açtığı boşanma davasında anlaşmalı boşanmayı kabul etmediği ve oyuncudan yüksek miktarda para talep ettiği öne sürüldü.

Barış Yurtçu hakkındaki ihanet ve para iddiaları ise bir açıklama yaparak yalanladı.

İddialar gündemdeyken güzel oyuncu ise Melis İşiten'e konuk oldu. Yeni sezona hazırlık yaparken bir yandan da kendine zaman ayıran güzel oyuncunun pozları ise sosyal medyayı salladı.

Sosyal medyada Deniz Baysal'a "Boşanma yaramış", "Toksik aşktan çıkınca nasıl iyi oldu", "İyi görünüyor" yorumları yapıldı.