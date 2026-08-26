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Can Polat'ın kızı evden kovulduğunu açıkladı! Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı

Dilan Polat’ın yakın koruması Can Polat’ın ölümünün ardından ailede kriz çıktı. Babasının ölümünün ardından yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Damla Polat annesi tarafından evden kovulduğunu iddia etti.

Can Polat'ın kızı evden kovulduğunu açıkladı! Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı

Dilan Polat’ın yakın koruması, Engin Polat’ın da kuzeni olan Can Polat’ın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından ailede kriz çıktı. Can Polat’ın kızı Damla Polat, annesi Seçil Polat hakkında olay iddialarda bulundu.

Can Polat’ın büyük kızı Damla Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla annesi Seçil Polat hakkında çeşitli iddialar ortaya attı.

Damla Polat, annesi Seçil Polat’ın babası için evde Kuran okunmasını ve her akşam aile bireylerinin eve gelmesini istemediğini ileri sürdü.
Can Polat ın kızı evden kovulduğunu açıkladı! Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı 1

Damla Polat paylaşımında “Babamın vefatının ardından 5. günü babamla alakalı bu evde Kuran okunmasını istemediğini ve her akşam herkesin gelmesini istemediğini söyleyen anne diye bildiğim Seçil Polat bütün aile bireylerinin önünde bunu dile getirmiştir. Bunun ardından tartışarak dedemin evine gittim" dedi.

Can Polat ın kızı evden kovulduğunu açıkladı! Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı 2

Can Polat’ın kızı Damla Polat annesinin eşyalarını da çöp poşetine koyarak kapının önüne bıraktığını iddia etti.

Can Polat ın kızı evden kovulduğunu açıkladı! Annesi uzaklaştırma kararı aldırdı 3

DARP EDİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Damla Polat ayrıca dedesiyle birlikte annesi Seçil Polat’la konuşmaya gittiğini ve bu görüşmede sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ileri sürdü. Damla Polat, yaşandığını öne sürdüğü olayın ardından darp raporu aldığını ve annesi hakkında şikâyette bulunduğunu belirtti. Buna karşılık annesi Seçil Polat’ın da kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığını iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Can Polat
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