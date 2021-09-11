Ateşli model derin dekolteli balkon pozuyla yürek hoplattı!

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla nefes kesen seksi model Emily Ratajkowski, 28 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı derin göğüs dekolteli balkon pozuyla büyük beğeni topladı. İşte Emrata'nın dakikalar içinde yüzbinlerce beğeni alan o pozu:

ÇIPLAK POZU OLAY OLMUŞTU

Emrata, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dünya basınında sık sık yer alıyor. Güzel model, hamilelik döneminde verdiği çıplak pozlarla olay olmuştu.

EMILY RATAJKOWSKI KİMDİR?

Emily Ratajkowski, 7 Haziran 1991'de tarihinde, İngiltere'nin başkenti Londra'da doğdu. Öğretmen bir anne babanın kızı olan Ratajkowski'nin babası aynı zamanda resimle de ilgiliydi. Genç model, 5 yaşında ailesiyle birlikte ABD'ye taşındı. 14 yaşında bir model ajansına yazılan Ratajkowski, üniversiteyi Kaliforniya'da okudu ancak modellik hayali için okulu yarıda bıraktı.

EMILY RATAJKOWSKİ KARİYERİ

Emily Ratajkowski, 2004 yılında Andrew's Alteration adlı kısa filmde oynayarak oyunculuğa adım attı. Sonrasında da pek çok projede yer alan oyuncu, mankenliği asla hayatından çıkarmadı. Güzel modelin ilk ses getiren sinema deneyimi ise Gone Girl filmiyle oldu. Yıldız, filmde Andie Hardy karakterine hayat verdi.

EMILY RATAJKOWSKI ÖZEL HAYATI

Ratajkowski, 2018 yılında aktör ve yapımcı Sebastian Bear-McClard'la dünyaevine girdiğini duyurdu. Çiftin, Sylvester Apollo Bear adında bir de çocukları bulunuyor.



