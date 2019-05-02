Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Sosyal medyada muhalif çıkışları ile tanınan Athena’dan Gökhan Özoğuz, Levent Üzümcü’nün 4 yıl önce Şehir Tiyatroları’ndan atılmasıyla ilgili paylaşımına destek verdi.

“İşin başında ehli olmalıdır” diyen Athena Gökhan, “Zamanında akraba kayırma ve spesifik bir cenahın kadrolaşması sebepli bir işçi işe alınmışsa hak eden ile yer değiştiriyor diye kulağımıza geliyordur. Şimdi birtakım değerler fabrika ayarlarına, yani özüne geri dönüyor. T.C. ibaresi gibi!” açıklamasını yaptı.



