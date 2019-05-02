MAGAZİN

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.05.2019 15:16 | Son Güncelleme

Athena Gökhan, Levent Üzümcü'nün açıklamasına destek verdi ve “Birtakım değerler fabrika ayarlarına, yani özüne geri dönüyor. T.C. ibaresi gibi!“ dedi.

Athena Gökhan'dan dikkat çeken T.C. açıklaması!

Sosyal medyada muhalif çıkışları ile tanınan Athena’dan Gökhan Özoğuz, Levent Üzümcü’nün 4 yıl önce Şehir Tiyatroları’ndan atılmasıyla ilgili paylaşımına destek verdi.

“İşin başında ehli olmalıdır” diyen Athena Gökhan, “Zamanında akraba kayırma ve spesifik bir cenahın kadrolaşması sebepli bir işçi işe alınmışsa hak eden ile yer değiştiriyor diye kulağımıza geliyordur. Şimdi birtakım değerler fabrika ayarlarına, yani özüne geri dönüyor. T.C. ibaresi gibi!” açıklamasını yaptı.


500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü500 yıl sonra bir ilk! Yüzü göründü
Aleyna Tilki müjdeyi böyle verdiAleyna Tilki müjdeyi böyle verdi
Hazar Ergüçlü'den makyajsız filtresiz doğal poz! Hazar Ergüçlü'den makyajsız filtresiz doğal poz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
athena gökhan T.C. ibaresi

En Çok Okunan Haberler

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

İşte akıllı telefonların yeni fiyatları

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

YPG'nin sözde komutanı İzmir'de yakalandı

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşından pişkin savunma: Bize hiçbir şey olmaz

Kerimcan Durmaz'ın yakın arkadaşından pişkin savunma: Bize hiçbir şey olmaz

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Havuzlu villada gizlice görüntülendiler!

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Hadise gönlünü Erhan Çelik'e kaptırdı

Okuyucu Yorumları 11 yorum
TC yazınca sorun çözüldü. Türkiyenin tek derdi buydu
bu arkadaş kendini siyasete hazırlıyor heralde
herşey çok güzel olacak
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceyda Düvenci: Hayat sen çok güzelsin

Ceyda Düvenci: Hayat sen çok güzelsin

Sophie Turner ve Joe Jones Las Vegas'ta gizlice evlendi

Ünlü oyuncu gizlice evlendi!

Kim Kardashian'ın yavru fille yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Kim Kardashian'ın yavru fille yaptığı paylaşıma tepki yağdı

Game of Thrones 8. sezon 4. bölüm fragmanı! Yeni bölüm ne zaman?

Game of Thrones'tan yeni rekor!

Ivana Sert müzik dünyasına adım attı

Ivana Sert'in yeni mesleği! Şimdi de o işe el attı

Aleyna Tilki müjdeyi böyle verdi

Aleyna Tilki müjdeyi böyle verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.