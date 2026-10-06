Survivor Barış Murat'tan bomba Cemal Can yorumu: "Reklam arasına kadar..."

Ecem Dinçkal'ın konuğu olan Barış Murat Yağcı Survivor'a dair açıklamalarıyla gündeme geldi. Dinçkal'ın Survivor'da hak etmeden şampiyon olan isimleri sorması üzerine Barış Murat Yağcı adeta içini döktü.

"HAK ETTİĞİNİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"Yani benim dönem, mesela ikinci olduğumda Cemal'in şampiyon olduğu dönem, bence çok hak ettiğini düşünmüyorum" diyen Barış Murat şu açıklamayı yaptı:

"Performans olarak da SMS olarak da ben çok farklı bir yerdeydim ama Cemal, ben en son sakatlandıktan sonra son bir ay içinde çıkışa geçti ve kimse o son bir aya kadar nasıl geldiğini sorgulamadı. 5 ayı nasıl geçirdiğini. Benim performansım düştüğünde o çıkışa geçmişti. Ama yine de bence o dönem benim olmam gerekiyordu."



"NORMALDE BUNU SÖYLEMEM AMA..."

Survivor Barış Murat devamında "Ya normalde bunu böyle söylemem ama böyle olması gerekiyordu. Yani benim olduğum dönem kesinlikle bence bendim. Ben çünkü içinde olduğum için çok idrak edemiyordum. Yani son 15 dakikaya kadar bendim zaten. Reklam arasına kadar zaten bendim. Sonra bir anda SMS'te o geldi. O dönem Cemal'in tanıdığı çok celebrity isim vardı. Belki onlar son gün çok abandılar." dedi.