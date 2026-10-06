Halef 38. bölüm fragmanı heyecanlandırdı: Serhat ve Yıldız yakınlaştı

NOW’ın, yapımcılığını Gül Oğuz’un üstlendiği, Most Production imzalı Halef: Köklerin Çağrısı'ndan heyecanlanan tanıtım geldi. Yeni bölümde Serhat ve Yıldız cephesinde duygusal anlar yaşanacak. Dizi fanları ikili arasındaki yakınlaşmayla heyecanlandı.

Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın paylaştığı dizide, Yıldız’ın geçmişini ve Serhat’la yaşadığı günleri hatırlamasını isteyen Serhat, onunla geçmişlerine ait özel anıların bulunduğu bağ evine gidecek.

Serhat’ın bu hamlesi, Yıldız’ın geçmişine dair anıları yeniden canlandırma çabasının önemli bir parçası olacak. Birlikte yaşadıkları günlerin izlerini taşıyan bağ evinde baş başa kalan ikili, duygusal anların da merkezinde yer alacak.



Serhat bu kez Yıldız’ı yeniden kendisine âşık etmeye değil, aslında daha önce yaşadıkları büyük aşkın izlerini ona yeniden göstermeye çalışıyor. Bağ evinde yaşanacaklar da bu mücadelenin en önemli adımlarından biri olacak.