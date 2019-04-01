Athena Gökhan'dan Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu'na tebrik!

Athena Gökhan, geçtiğimiz dönem Ovacık Belediye Başkanı olan, bu seçimde de TKP'den seçime girerek, Tunceli Belediye Başkanı seçilen Fatih Maçoğlu'nu Twitter'dan tebrik etti.

"ÇOK SAĞLAM BİR ÖRNEKSİNİZ"

Daha önce de Maçoğlu'na olan desteğini açıklayan Gökhan Özoğuz da, Maçoğlu'nun çok iyi bir örnek olduğuna değinerek, "Tebrikler Fatih Mehmet Maçoğlu. Belediyecilik yaklaşımınızla çok sağlam bir örneksiniz. Hizmetlerinizin çoğalarak devamını dileriz." ifadelerini kullandı.





