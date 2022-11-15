MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması! Neden ayrıldığını anlattı

Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması! Neden ayrıldığını anlattı

15.11.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, uzun yıllar O Ses Türkiye'de birlikte çalıştığı Acun Ilıcalı ile neden yollarını ayırdığını açıkladı. Ekşi Sözlük'te bir yazarın "Cevap vermezsin ama, Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu?" sorusunu yanıtlayan Özoğuz, "Özellikle cevap vermek istiyorum" diyerek O Ses Türkiye'ye veda sürecini anlattı.

Athena Gökhan Özoğuz'dan Acun Ilıcalı ve O Ses Türkiye açıklaması! Neden ayrıldığını anlattı

Başrolünde oynadığı "Kendi Yolumda" filmiyle 25 Kasım'da hayranlarıyla beyaz perdede buluşacak olan ünlü müzisyen Gökhan Özoğuz, Ekşi Sözlük'te kullanıcıların sorularını yanıtladı. Özoğuz, uzun yıllar jüri üyeliği yaptığı O Ses Türkiye'den neden ayrıldığı konusunda gelen bir soruya verdiği cevapla da dikkat çekti.

"5 SENE YETERLİ BİR SÜRE"

Bir Ekşi Sözlük yazarı, Özoğuz'a "Cevap vermezsin ama, Acun'un seninle yollarını ayırması için baskı gördüğü doğru mu?" diye sordu. "Özellikle cevap vermek istiyorum" yanıtını veren Özoğuz, ayrılık sürecini ise "Asla öyle bir şey olamaz çünkü Acun ilk programı yapmaya başladığından beri hep muhabbetimiz aynı gidiyordu. 5 sene doldu. Acun daha çok diğer programlarla alakalı yurt dışında olduğu için, zamanını doldurduğunu düşünüyorum aslında. 5 sene yeterli bir süre ya." dedi.

14482201_191621517932626_2137339600966778880_n

"O SES TÜRKİYE MÜZİK SEKTÖRÜNE ÇOK GÜZEL BİR DOKUNUŞ YAPTI"

"O Ses Türkiye gibi programların müzik sektörüne katkısı sizce gerçekten var mı? Saf show business mı olay yoksa?" şeklindeki soruya da yanıt veren Özoğuz şunları söyledi:

315338135_510583887455478_7220023065554761680_n

"Bir şeyi yapmak için o ortamın bir takım gerektirdikleri var evet. TV'de program yapmak çok benim anladığım bir iş değil ama. O Ses Türkiye kesinlikle müzik sektörüne çok güzel bir dokunuş yaptı. O dönem bizim kültürümüzdeki farklı janrlar ortaya çıktı. Çıkan çok iyi arkadaşlar var çok iyi müzisyenler var profesyonel hayatlarına devam ediyorlar. Keşke hep olsa."

11910465_966769603395169_3940984_n

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK MI?

Sosyal medyada gündeme ve siyasete dair yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Gökhan Özoğuz, "Milletvekili adayı olmak için daha neyi bekliyorsun?" sorusuna ise "Milletvekilliği çok değişik bir olay ya. Bizim gibi insanlar sanatlarını icra ederken halkın kendi kalbinde atan her şeyi ortaya döktüğünü düşünüyorum.
Samimi bir şekilde kutlayarak yaşamak çok daha mantıklı geliyor bana." yanıtını verdi.

Çarpıcı açıklama: 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra... Çarpıcı açıklama: 3. aşıyı olduktan 2 ay sonra...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kınalı Kar'ın Nazar'ı son haliyle şoke etti!Kınalı Kar'ın Nazar'ı son haliyle şoke etti!
Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...Son hali ağızları açık bıraktı! Türkiye'yi terk etmişti...
Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...Kocasının kendisiyle cinsel ilişkiye girmediğini söyledi! Şarkıcı 'elletme' diyerek...
Anahtar Kelimeler:
O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Gökhan Özoğuz

En Çok Okunan Haberler

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Kadın teröristin Esenler'deki çalıştığı yer görüntülendi!

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Yüzük, bileklik, hap... Yeni detaylar ortaya çıktı

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

ÖTV matrah güncellemesi öncesi sıfır otomobile çifte zam

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?

Kurtlar Vadisi geri dönüyor! Memati Baş ve Pala da olacak mı?

İlginizi Çekebilir

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Kanepenin altında bulduğu timsahtan süpürerek kurtulmak istedi!

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Gördüğünüz yerde kaşıklayın: Enfeksiyonu kurutur, ödemi atar...

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Bir Mısırlıdan diğerine! ''Her fırsatta ilişkiye giriyoruz''

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Olmayanı makyaj hilesiyle oldurdu! Görenler şaştı kaldı

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.