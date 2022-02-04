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Athletic Bilbao 1 - 0 Real Madrid maç sonucu ve özeti

04.02.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Athletic Bilbao Real Madrid ile karşı karşıya geldi. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'nun her sene düzenlediği futbol turnuvası Copa del Rey'de çeyrek final heyecanında Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Athletic Bilbao, Real Madrid'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Athletic Bilbao - Real Madrid maçının özeti...

Athletic Bilbao 1 - 0 Real Madrid maç sonucu ve özeti

Athletic Bilbao - Real Madrid karşılaşması kıran kırana geçti. İspanya Kral Kupası Çeyrek final maçında Athletic Bilbao ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Nefes kesen mücadelenin yaşandığı maçta gülen taraf 1-0'lık skorla ev sahibi Athletic Bilbao oldu. İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen ve kazanan takımın UEFA Avrupa Ligi'ne katıldığı Copa del Rey turnuvasında, çeyrek final mücadelesinde maçı 1-0 üstünlükle kazanan Athletic Bilbao yarı finale yükseldi.

ATHLETİC BİLBAO - REAL MADRİD MAÇINDAN DAKİKALAR

Copa del Rey çeyrek finalinde Athletic Bilbao, Real Madrid'i 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

İspanya Kral Kupaso'nda Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşan Carlo Ancelotti'nin takımı, rakibine 1-0 yenildi.

Athletic Bilbao'ya yarı final biletini getiren gol 89. dakikada Alex Berenguer'den geldi.

Bilbao, son 16 turunda Barcelona'yı kupa dışına etmişti.

Athletic Bilbao 23 kez ile Kral Kupası'nı Barcelona'nın (31) ardından en çok kazanan 2. takım konumunda.

Kral Kupası'nın diğer yarı finalistleri Valencia, Rayo Vallecano ve Real Betis oldu.

Gecenin diğer maçında ise Real Sociedad'ı deplasmanda 4-0 mağlup eden Real Betis tur atlayan taraf oldu.

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